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Объем текущего строительства достиг рекордного уровня
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Объем текущего строительства достиг рекордного уровня 

АСН-Инфо 42 минуты назад
Фото: АСН-Инфо
По данным Аналитического обзора «Строительство жилья профессиональными застройщиками» по итогам июля 2018 года объем текущего строительства составил 125,2 млн кв. м.
За месяц прирост достиг 4,4% или 5,3 млн кв. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем строительства вырос на 5,5% (год назад строилось 118,7 млн кв. м). Достигнутый объем текущего строительств оказался максимальным за все время наблюдений — с ноября 2015 года. Основной объем текущего жилищного строительства застройщиками приходится на многоквартирные дома. В таких домах находится 97,2% строящихся жилых единиц.
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