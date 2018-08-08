Объем текущего строительства достиг рекордного уровня 

По данным Аналитического обзора «Строительство жилья профессиональными застройщиками» по итогам июля 2018 года объем текущего строительства составил 125,2 млн кв. м.
За месяц прирост достиг 4,4% или 5,3 млн кв. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем строительства вырос на 5,5% (год назад строилось 118,7 млн кв. м). Достигнутый объем текущего строительств оказался максимальным за все время наблюдений — с ноября 2015 года. Основной объем текущего жилищного строительства застройщиками приходится на многоквартирные дома. В таких домах находится 97,2% строящихся жилых единиц.