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Раскрыта стоимость самой дешевой дачи Крыма
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Раскрыта стоимость самой дешевой дачи Крыма 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Стать владельцем дачи на морском берегу в одном из популярных курортов Крыма можно, располагая суммой от 2,6 миллиона рублей. При этом в глубине полуострова стоимость недвижимости начинается от 800 тысяч рублей. Об этом говорится в материалах аналитиков «Миэль-Франчайзинг» (есть в распоряжении «Дома»).
На первом месте рейтинга дешевых крымских дач у моря, составленных аналитиками, находится двухэтажный дом в Нахимовском районе Севастополя, который продается за 2,6 миллиона рублей. Объект находится в 400 метрах от моря, его площадь составляет 150 метров. Дом стоит на участке в четыре сотки.
Вторую строчку занимает трехэтажный эллинг в поселке Прибрежное, выставленный на продажу за 3,9 миллиона рублей. Площадь объекта составляет 54,4 квадратного метра. В эллинге есть все коммуникации, он обставлен мебелью и бытовой техникой. На третьем месте дом без отделки в поселке Высокогорное. Объект площадью 120 «квадратов» на участке в одну сотку предлагается приобрести за 5,2 миллиона рублей.
«Для сравнения, покупка дома не на побережье, а в глубине полуострова, обойдется значительно дешевле, — отмечается в исследовании. — Так, например, недалеко от Симферополя в селе Живописное можно приобрести дом за 800 тысяч рублей. Объект расположен в садовом товариществе с возможностью регистрации по месту жительства. Общая площадь 30 квадратных метров, площадь земельного участка — четыре сотки. Водоснабжение центральное, отопление печное, электроэнергия есть».
Ранее эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru составили рейтинг самых доступных курортных предложений Крыма в аренду. По их информации, самое дешевое проживание в частном секторе летом 2018-го зафиксировано в поселке Черноморское, на втором месте — поселок Курортное, на третьем — село Межводное. Сутки проживания в этих локациях обойдутся отдыхающим в сумму от 1,5 до 1,7 тысячи рублей.
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