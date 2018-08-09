Объем ипотеки в России за полгода вырос на 73%

За половину 2018 года 15 крупнейших ипотечных кредиторов России выдали россиянам кредиты на приобретение жилья на общую сумму в 1,3 трлн рублей — на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные ипотечного рейтинга «Дом.рф» (бывшее АИЖК) и FrankRG. Из него следует, что доля рефинансирования ранее выданных займов постепенно снижается, а прирост происходит за счет вновь выдаваемых кредитов. В 1,8 раза — до 702,8 млрд рублей — увеличил объем выданных с января по июнь ипотечных кредитов Сбербанк

Группа ВТБ нарастила свой профильный портфель на 36% — до 243,5 млрд рублей (17,3% в общем кредитном портфеле, объем которого составляет 1,1 трлн рублей).

По размеру портфеля «Дом.рф» находится на третьем месте после Сбербанка и ВТБ с показателем 347 млрд рублей. Данные Банка России по рынку ипотечного кредитования отличаются от рейтинга «Дом.рф», но незначительно. Регулятор зафиксировал рост рынка на 69%, а объем ипотечного кредитования граждан за полгода оценил в те же 1,3 трлн рублей. Разница обусловлена методикой подсчета.