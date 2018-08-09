Это сладкое слово «дисконт»

От общего объема предложения — 61%: столько столичных новостроек сегодня предоставляют покупателям квартир и апартаментов скидки. Еще в 36% объектов продавцы готовы вести индивидуальные переговоры о дисконте. Только 3% жилых и апарт-комплексов Москвы держатся и не идут на уступки клиентам. Таковы итоги исследования, проведенного компанией «Метриум».

По оценкам экспертов, за год за последний год число проектов без дисконта сократилось почти в 2,5 раза. При этом проектов, где скидки декларируются открыто, стало больше на 10%, а вот проектов, предлагающих договориться, сразу на 60%.

Понятно, что безусловным лидером тут является элитный сегмент: девелоперы всех 38 его новостроек готовы к торгу, хотя открыто о дисконте не заявляют — в их кругах так не принято. Тем не менее снизить первоначальную цену на 10%, 15%, 20% и даже больше можно: реального, платежеспособного клиента здесь постараются удерживать до последнего. Похожая картина в сегменте премиум, где, по оценкам авторов исследования, скидки варьируются от 1% до 30%, хотя из 51 проекта, представленного на первичном рынке, все-таки нашлось четыре «безскидочных».

Бизнес-класс: 88 проектов с официально заявленным дисконтом, еще 36 — с договорным. В прошлом году максимальная скидка в этом сегменте составляла 23%, в этом — уже 30%.

Наконец, сегмент жилья массового спроса меньше всех склонен к переговорам: кулуарные дисконты здесь имеются только в 18 проектах, зато честные и открытые — аж в 72-х. Скидки доходят все до тех же примерно 30%.

Вообще, единственная территория, где по сравнению с прошлым годом дисконт стал ниже, — это Новая Москва: был потолок в 20%, теперь — около 15%. Зато скидки дают во всех новостройках, кроме двух самых несговорчивых.