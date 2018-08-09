Ещё
Это сладкое слово «дисконт»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.14
$
64.05
75.68
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.24
+0.00 Золото
1213.62
–0.00 РТС
1113.78
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1610
–0.0032
26.07
1.1642
07.08
02.08
29.07

Это сладкое слово «дисконт» 

BFM.RU 31 минуту назад
Фото: BFM.RU
От общего объема предложения — 61%: столько столичных новостроек сегодня предоставляют покупателям квартир и апартаментов скидки. Еще в 36% объектов продавцы готовы вести индивидуальные переговоры о дисконте. Только 3% жилых и апарт-комплексов Москвы держатся и не идут на уступки клиентам. Таковы итоги исследования, проведенного компанией «Метриум».
По оценкам экспертов, за год за последний год число проектов без дисконта сократилось почти в 2,5 раза. При этом проектов, где скидки декларируются открыто, стало больше на 10%, а вот проектов, предлагающих договориться, сразу на 60%.
Понятно, что безусловным лидером тут является элитный сегмент: девелоперы всех 38 его новостроек готовы к торгу, хотя открыто о дисконте не заявляют — в их кругах так не принято. Тем не менее снизить первоначальную цену на 10%, 15%, 20% и даже больше можно: реального, платежеспособного клиента здесь постараются удерживать до последнего. Похожая картина в сегменте премиум, где, по оценкам авторов исследования, скидки варьируются от 1% до 30%, хотя из 51 проекта, представленного на первичном рынке, все-таки нашлось четыре «безскидочных».
Бизнес-класс: 88 проектов с официально заявленным дисконтом, еще 36 — с договорным. В прошлом году максимальная скидка в этом сегменте составляла 23%, в этом — уже 30%.
Наконец, сегмент жилья массового спроса меньше всех склонен к переговорам: кулуарные дисконты здесь имеются только в 18 проектах, зато честные и открытые — аж в 72-х. Скидки доходят все до тех же примерно 30%.
Вообще, единственная территория, где по сравнению с прошлым годом дисконт стал ниже, — это Новая Москва: был потолок в 20%, теперь — около 15%. Зато скидки дают во всех новостройках, кроме двух самых несговорчивых.
BFM.RU: последние новости
Московская элитная недвижимость дорожает ЦБ РФ: иностранцы во время ЧМ-2018 поддержали российский экспорт Долг платежом страшен. Россияне берут новые кредиты для погашения старых
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России хотят запретить использование доллара598
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США594
Рубль стремительно рухнул вниз10
Доказана верность отказа РФ от финансирования США46
Рубль обвалился577
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение