Россиянка решила продавать чужие квартиры как свои и озолотилась

Жительница Иркутска осуждена за серию жилищных афер. В течение нескольких лет она публиковала в интернете объявления о продаже не принадлежащего ей жилья, показывала квартиры покупателям и собирала с них задатки. Об этом пишет региональная «Комсомольская правда».

Пользуясь даром убеждения, мошенница под разными предлогами получала ключи от квартир, которые были выставлены на продажу, и размещала рекламные объявления уже от своего имени. Затем женщина создавала видимость большой конкуренции, имитируя телефонные переговоры с другими покупателями во время показа квартир. В обеспечение брони она брала с заинтересованных в покупке горожан задаток, размер которого доходил до половины стоимости недвижимости.

О том, что продавшая им квартиру женщина не является владелицей жилья, жертвы узнавали постфактум. Одна из обманутых покупательниц выяснила этот факт, когда ей позвонили из Росреестра , куда через МФЦ были сданы документы на регистрацию.

В 2014 году мошенница была приговорена к 4,5 годам лишения свободы, но получила отсрочку, поскольку у женщины были маленькие дети. Ожидая отправки в колонию, она обманула еще нескольких горожан, пользуясь отработанной схемой.

«Второе уголовное дело на женщину поступило в суд в начале 2016 года, но полтора года заседания откладывались — (Подозреваемая) забеременела и родила третьего ребенка, — пишет издание со ссылкой на источник в суде. — В том деле было восемь пострадавших, ущерб составил более шести миллионов рублей».

В это время женщина еще раз попробовала обмануть покупателя, выставив на продажу муниципальную квартиру, в которой проживала с детьми. Однако эта афера сорвалась, поскольку покупатель заподозрил обман и сделал запрос в администрацию, где подтвердили, что жилье находится в собственности города.

Мошеннице вынесен новый приговор с учетом очередной аферы. Она отправлена в колонию, где проведет 11 лет.

Жилищные аферисты, успешно использующие одну и ту же схему обмана, иногда не могут остановиться даже после того, как попались. Так, в апреле 2018-го Нахимовской районный суд Севастополя увеличил срок мошеннику, обманувшему шестерых местных жителей и совершившему новую аферу, уже находясь под следствием.