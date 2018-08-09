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Годовая инфляция в Китае в июле ускорилась до 2,1% — статбюро
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Годовая инфляция в Китае в июле ускорилась до 2,1% — статбюро 

Прайм 42 минуты назад
ПЕКИН, 9 авг /ПРАЙМ/. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в июле вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года против 1,9% в июне, свидетельствуют опубликованные данные государственного статистического управления.
Показатель июля оказался несколько выше ожиданий экспертов, которые прогнозировали ускорение темпов роста инфляции до 2%. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в июле вырос на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года против 4,7% в предыдущем месяце, оказавшись несколько выше прогнозов в 4,5%.
По данным ведомства, в июле инфляция в городах в годовом выражении выросла на 2,1%, в сельской местности — на 2%. Цены на продовольственные товары за отчетный период выросли на 0,5%, на непродовольственные — на 2,4%. Цены на потребительские товары также выросли на 1,8%, на услуги — на 2,5%.
Услуги здравоохранения подорожали на 4,6%, на образование и культурно-развлекательные мероприятия — на 2,3%, на жилье — на 2,4%, цены на транспорт и связь увеличились на 3%.
Цены на свежие овощи и зелень в июле выросли на 1,7%, а на фрукты упали на 3,7% по сравнению с июнем, на продукты водного промысла цены упали на 0,4%, при этом цены на мясную продукцию выросли на 1,6%, в том числе свинина подорожала на 2,9% по сравнению с июнем.
В целом по итогам первых семи месяцев 2018 года инфляция по стране составила 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Инфляция в Китае по итогам 2017 года составила 1,6%, оказавшись значительно ниже официального прогноза в 3%, при этом индекс цен производителей впервые за пять лет продемонстрировал положительную динамику и вырос на 6,3% по сравнению с 2016 годом, когда показатель упал на 2,4%. Правительство Китая ожидает инфляцию в этом году на уровне 3%.
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