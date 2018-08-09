Омское УФАС оштрафовало Сбербанк на 370 тыс. рублей за СМС-рассылку

Омичам приходили СМС с информацией о кредитных и ипотечных ставках, где не сообщалось о других условиях договора. Административные штрафы за рекламу были наложены на ПАО «Сбербанк» и на должностное лицо. Общая сумма составила 370 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.

В ходе проверки выяснили, что рекламные сообщения были отправлены абонентам без их предварительного согласия. Кроме этого информация о процентной ставке ("…кредиты от 11,5%… ипотека от 6%.. ") была указана без остальных условий договора.