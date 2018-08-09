Омское УФАС оштрафовало Сбербанк на 370 тыс. рублей за СМС-рассылку 

Омичам приходили СМС с информацией о кредитных и ипотечных ставках, где не сообщалось о других условиях договора. Административные штрафы за рекламу были наложены на ПАО «Сбербанк» и на должностное лицо. Общая сумма составила 370 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.
В ходе проверки выяснили, что рекламные сообщения были отправлены абонентам без их предварительного согласия. Кроме этого информация о процентной ставке ("…кредиты от 11,5%… ипотека от 6%.. ") была указана без остальных условий договора.
В связи с этим рекламу признали ненадлежащей, нарушающей часть 3 статьи 28 Федерального закона «О рекламе». Омское УФАС привлекло банк к административной ответственности. Отметим, что за подобное правонарушение Сбербанк уже платил 200 тыс. рублей в качестве штрафа в 2015 году.