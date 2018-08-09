В Хабаровском крае появится завод по производству элитных семян сои

В Бикинском районе Хабаровского края началось строительство завода по производству элитных семян сои. Начальные вложения в него составляют порядка одного миллиарда рублей.

— У нас такого проекта еще не было. Мы будем торговать этими семенами не только в Российской Федерации, но и за рубежом, — цитирует ТАСС главу региона Вячеслава Шпорта

Завод будет создавать семенной фонд по технологиям, разработанным сельскохозяйственным институтом края.

Первую очередь объекта сдадут в октябре. В этом же месяце с трех тысяч гектаров снимут первый урожай сои. По данным регионального минсельхоза, завод обеспечит элитными семенами не только Хабаровский край, но и соседние ЕАО, Приморье и Приамурье.