Завод «Промсвязь» в Уфе уйдет с молотка

Выставлена на продажу завод «Уфимский завод Промсвязь». 27 объектов производственной недвижимости, объединенные в один лот, вместе с участками оценены в 710 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано «Башинформсвязью» на электронной площадке «Российский аукционный дом».

В конце прошлого года заводские площади оценивались дороже на 13%. Эксперты недвижимости посчитали новую цену завышенной. В один лот начальной стоимостью 710 млн рублей включены 11 участков предприятия общей площадью 4,7 гектаров, оборудование и производственно-складские помещения. Напомним, что о намерении продать свободные от производства помещения в «Промсвязи» было сообщено в ноябре прошлого года.

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