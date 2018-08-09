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В Красноярске выставлены на продажу двенадцать муниципальных объектов
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В Красноярске выставлены на продажу двенадцать муниципальных объектов 

РИА «ФедералПресс» 26 минут назад
Департамент муниципального имущества и земельных отношений Красноярска назначил на 4 и 10 сентября торги по продаже 12 муниципальных объектов: десяти нежилых помещений и двух земельных участков со строениями.
Четыре помещения, площадью 9, 10, 15 и 125 кв. метров, расположены на первом этаже жилого дома на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Стоимость квадратного метра — 23 тысячи рублей.
Еще два помещения, площадью 33,8 кв. м по ул. Северной, 9 и 234,6 кв. м на проспекте 60 лет образования СССР, оценены в 1,39 млн и 2,36 млн рублей соответственно.
Единым лотом на торги выставлен земельный участок площадью 381 кв. м на улице Качинской, 64 и три расположенных там помещения. Начальная цена лота — 5,07 млн рублей.
Торги по всем перечисленным лотам состоятся 4 сентября, заявки на участие принимаются до 27 августа.
10 сентября торгуются земельный участок площадью более 4 тыс. кв. метров и несколько строений по ул. Достоевского, 2. Стартовая цена единого лота — 35,5 млн рублей.
В этот же день состоятся аукционы еще по трем помещениям: на пр. Мира, 100 (площадь — 126,6 кв. м, стартовая цена — 2,19 млн руб.); ул. Телевизорной, 5д (площадь — 210,6 кв. м, стартовая цена — 4,87 млн руб.); на ул. Взлетной, 4 (площадь — 28,6 кв. м, стартовая цена — 1,11 млн руб.)
Прием заявок на участие в торгах — до 31 августа.
Средства от продажи объектов поступят в городской бюджет.
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