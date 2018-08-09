Екатеринбург вошел в ТОП-10 миллионников с самым дешевым жильем

Екатеринбург вошел в ТОП-10 миллионников России с самыми дешевыми квартирами, выставленными на рынок с целью продажи. Правда, большинство из предложений с экстремально низкими ценами представляют собой помещения, не всегда пригодны для проживания, сообщают аналитики портала «Мир квартир».

Например, «однушка» в поселке Калиновском (Свердловская область), за которую хозяин просит всего 599 тысяч рублей, расположена в одноэтажном доме с печным отоплением и водяной колонкой во дворе. Зато у покупателя есть возможность пристроить дополнительные площади, иметь собственный огород и даже построить баню рядом с домом.

Не уступают Екатеринбургу в «квартирном демпинге» и другие муниципалитеты Урала. Так, в Челябинске за однокомнатную квартиру площадью 17,8 квадратных метров в Советском районе хозяева просят 530 тысяч рублей. В отличие от екатеринбургского «лота», здесь имеются все блага цивилизации, включая газ, воду, отопление, городской телефон и Интернет.

Чемпионом по дешевизне стал Омск, где однокомнатная «гостинка» площадью 14 «квадратов» в доме постройки 1980 года торгуется за 430 тысяч рублей. А вот аналогичная жилплощадь в пригороде Москвы стоит 1,9 миллиона рублей — и это на сегодняшний день самое дешевое предложение на квартирном рынке столицы.

Стоит отметить, что, по данным Уральской палаты недвижимости, средняя стоимость вторичного жилья в Екатеринбурге по состоянию на июль 2018 года составляет 68,5 тысячи рублей за «квадрат».

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», чаще всего на продажу выставляются квартиры в домах, построенных после 2001 года: их доля составляет 38% от общего объема предложения. На втором месте по популярности — квартиры в домах, построенных в 60-80-х годах прошлого века: их доля на вторичном рынке достигает 33%.