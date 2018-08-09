Ещё
Екатеринбург вошел в ТОП-10 миллионников с самым дешевым жильем
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курс доллара превысил 66 рублей
Курс доллара превысил 66 рублей
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.01
$
65.40
76.60
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.47
+0.10 Золото
1213.84
–0.02 РТС
1113.78
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1594
–0.0048
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Екатеринбург вошел в ТОП-10 миллионников с самым дешевым жильем 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Екатеринбург вошел в ТОП-10 миллионников России с самыми дешевыми квартирами, выставленными на рынок с целью продажи. Правда, большинство из предложений с экстремально низкими ценами представляют собой помещения, не всегда пригодны для проживания, сообщают аналитики портала «Мир квартир».
Например, «однушка» в поселке Калиновском (Свердловская область), за которую хозяин просит всего 599 тысяч рублей, расположена в одноэтажном доме с печным отоплением и водяной колонкой во дворе. Зато у покупателя есть возможность пристроить дополнительные площади, иметь собственный огород и даже построить баню рядом с домом.
Не уступают Екатеринбургу в «квартирном демпинге» и другие муниципалитеты Урала. Так, в Челябинске за однокомнатную квартиру площадью 17,8 квадратных метров в Советском районе хозяева просят 530 тысяч рублей. В отличие от екатеринбургского «лота», здесь имеются все блага цивилизации, включая газ, воду, отопление, городской телефон и Интернет.
Чемпионом по дешевизне стал Омск, где однокомнатная «гостинка» площадью 14 «квадратов» в доме постройки 1980 года торгуется за 430 тысяч рублей. А вот аналогичная жилплощадь в пригороде Москвы стоит 1,9 миллиона рублей — и это на сегодняшний день самое дешевое предложение на квартирном рынке столицы.
Стоит отметить, что, по данным Уральской палаты недвижимости, средняя стоимость вторичного жилья в Екатеринбурге по состоянию на июль 2018 года составляет 68,5 тысячи рублей за «квадрат».
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», чаще всего на продажу выставляются квартиры в домах, построенных после 2001 года: их доля составляет 38% от общего объема предложения. На втором месте по популярности — квартиры в домах, построенных в 60-80-х годах прошлого века: их доля на вторичном рынке достигает 33%.
Уралинформбюро: последние новости
Путин разрешил остановить рост налога на имущество Средняя зарплата свердловчан достигла 40 338 рублей Свердловский министр привезет в Березовский 70 ключей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль стремительно рухнул вниз408
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США
Названы причины обрушения рубля27
Купившим квартиры россиянам раздадут мебель1
России хотят запретить использование доллара684
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение