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Финансирование здравоохранения сокращают: казанцы будут болеть реже
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Финансирование здравоохранения сокращают: казанцы будут болеть реже 

Казанский Портал 1 час назад
Финансирование здравоохранения в Татарстане сократят в следующем году, и сразу в три раза. Раньше федеральный центр выделял от 2,1 млрд рублей до 4,5 млрд рублей в год. Начиная с 2019 года мы можем рассчитывать на суммы от 0,68 млрд до 0,65 млрд рублей.
К счастью, есть еще республиканское финансирование. Татарстан направит в здравоохранение 13,5 млрд рублей в 2019 году и 11,8 млрд рублей в 2020 году, пишет «Коммерсантъ». Тенденция радует: казанцы, как и татарстанцы в целом, станут болеть реже.
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