Финансирование здравоохранения сокращают: казанцы будут болеть реже

Финансирование здравоохранения в Татарстане сократят в следующем году, и сразу в три раза. Раньше федеральный центр выделял от 2,1 млрд рублей до 4,5 млрд рублей в год. Начиная с 2019 года мы можем рассчитывать на суммы от 0,68 млрд до 0,65 млрд рублей.

К счастью, есть еще республиканское финансирование. Татарстан направит в здравоохранение 13,5 млрд рублей в 2019 году и 11,8 млрд рублей в 2020 году, пишет «Коммерсантъ». Тенденция радует: казанцы, как и татарстанцы в целом, станут болеть реже.

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