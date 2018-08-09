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Купившим квартиры россиянам раздадут мебель
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dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: кадр из фильма "12 стульев"
«В ремонте самое главное — не развестись». Это народная мудрость и правда жизни. Единицам удается сохранять спокойствие в процессе закупки необходимых материалов, общения с рабочими и близкими, каждый из которых стремится внести свой — не всегда уместный — вклад в обустройство квартиры.
Отчасти поэтому, отчасти по финансовым соображениям в последние годы стабильно растет спрос на полностью готовое к заселению жилье. Сначала застройщики предлагали покупателям только отделку «под ключ», теперь дают и мебель. Прощайте, шведские фрикадельки, вечно уезжающие куда-то вбок тележки для покупок и сложнопроизносимые названия диванов.

Сынок, это фантастика

По данным аналитического центра Est-a-Tet, за год к лету 2018-го количество лотов с отделкой на московском рынке новостроек увеличилось на 45 процентов, и сегодня такой формат предлагается в 80 проектах. Разница в цене между квартирой с ремонтом и без — около 10 процентов. Статистики по квартирам с мебелью нет — слишком экзотический пока продукт.
«До сих пор меблированные квартиры или апартаменты — редкий продукт даже на столичном рынке, — говорит Ирина Доброхотова, председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой». — Апартаменты при этом встретить можно чаще, так как в высокобюджетном сегменте они часто встречаются еще и с гостиничным сервисом. Но даже в люкс-классе меблировку могут предлагать не во всех лотах, а только в некоторых».
Причина неразвитости формата, по мнению экспертов, — недостаточный спрос. По словам руководителя отдела новостроек «НДВ-Супермаркет недвижимости» Марины Комогоровой, меблированные квартиры в основном встречаются в элитных комплексах.
«Они традиционно продаются либо бетонной коробкой, чтобы взыскательный жилец мог все сделать на свой вкус, либо с полной обстановкой — будет не то что ваза, даже цветы в ней могут стоять», — поясняет Комогорова.
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Весной 2017 года Михаил Мень, в тот период занимавший пост министра строительства и ЖКХ РФ, заявил, что в России может быть введен запрет на продажу новых квартир без отделки. Он отметил, что заселяющиеся в новостройки граждане не должны терпеть шум ремонта и строительный мусор в подъездах.
Тем не менее проекты с полностью обставленными квартирами есть и в комфорт-, и в бизнес-классе. Но в Москве (не говоря уже о других городах с менее прогрессивными рынками жилья) их буквально единицы, причем с мебелью там предлагаются не все лоты, а определенная часть — застройщики не готовы меблировать весь объем предложения.
«Стоимость ненамного превышает просто квартиру с отделкой, а иногда и вовсе предлагается за символическую доплату докупить комплект мебели в квартиру с отделкой, — поясняет Комогорова. — То есть застройщик просто избавляет покупателя от головной боли на тему подбора, доставки, сборки и расстановки мебели — это в данном случае ценнее, чем сами диваны и шкафы».
По словам Дмитрия Таганова, руководителя аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость», меблировка редко подразумевает полную обстановку, чаще — кухонный гарнитур. Например, в квартирах с отделкой от застройщика можно приобрести вариант с обустроенной кухней.
«Квартиры или апартаменты с мебелью достаточно редко встречаются на рынке. Меблировка, как правило, предлагается в качестве дополнительной опции. Наиболее популярен вариант меблировки с кухней», — соглашается Валерий Ручий, директор департамента продаж Est-a-Tet.
Интернет-форумы — специализированные для новоселов и общие, между тем, буквально разрываются от сообщений с заголовками вроде «Черный список мебельщиков», «Я ненавижу свой холодильник», «Где купить диван, а где не стоит?», «Упал подвесной шкаф» и «Как же я ненавижу наши мебельные магазины». Пласт людей, не желающих самостоятельно делать ремонт и покупать кровати, столы, стулья и шкафы, увеличивается.

Три миллиона за спокойствие

Им в помощь — список московских проектов, где в действительности можно приобрести квартиру в формате all inclusive — кроме, пожалуй, посуды и милых интерьерных мелочей. По данным «Метриум», всего таких проектов 17, из них девять — элитные, два — класса «премиум», три — бизнес-класса и три — класса «комфорт».
Самый дешевый лот стоит 3,38 миллиона рублей: столько просят за студию со всем необходимым в строящемся апартаментном комплексе «YE’S Ботанический сад». Общая площадь помещения минимальна — всего 18 квадратных метров. На втором месте по уровню доступности — 38-метровые апартаменты в проекте «Орехово. Дом у парка», оцененные в 5,9 миллиона рублей. «Бронза» достается жилому комплексу «Поколение» около станции метро «Владыкино». В данном случае за 6,1 миллиона можно купить уже полноценную 33-метровую квартиру с отделкой и мебелью.
Меблированные лоты по цене до 10 миллионов рублей также можно найти в проекте LOFT 151, который реализуется в Очаково-Матвеевском районе (Западный округ).
Самый дешевый косметический ремонт однокомнатной квартиры в Москве обходится в 165 тысяч рублей, подсчитали эксперты дизайнерского сервиса «Квадрим». Цены на услуги частных бригад в столице варьируются от пяти до девяти тысяч рублей за квадратный метр. При этом услуги посредников обойдутся в 10-20 тысяч, а обращение в специализированные компании с собственным постоянным штатом будет стоить 12-20 тысяч рублей за «квадрат».
Следующая ценовая отметка намного выше — 17,6 миллиона рублей за меблированную квартиру (50 квадратных метров) в ЖК «Сердце Столицы», возводимом на Шелепихинской набережной. За 18 миллионов предлагаются 85-метровые апартаменты с обстановкой в проекте Riverdale Apartments (Даниловский район). Чуть дороже, но намного меньше (30 «квадратов») апартаменты в комплексе «Резиденция Тверская» (2-я Брестская улица; 20,3 миллиона рублей).
ЕВГЕНИЙ ПАВЛЕНКО / «КОММЕРСАНТЪ»
Рекордно дорогое предложение редкого меблированного формата — 118-метровые апартаменты почти за 204 миллиона рублей в доме NABOKOV, который возводится в районе Остоженки. Новоселам в презентации проекта обещают «стильные благородные материалы и утонченные детали», а также «элегантное жемчужное сияние гладких поверхностей» (в ванных комнатах).

Коробка для индивидуалиста

«Поскольку меблировка остается крайне редким предложением, пока рано судить о ее перспективах. Даже на западе такая опция встречается относительно редко на рынке новостроек. По моему мнению, полностью обставленные квартиры, включая не только кухню, но и гостиную, спальни, не займут в обозримом будущем серьезной ниши на рынке. Большинству владельцев недвижимости все-таки важно выразить свою индивидуальность через дизайн», — считает Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE. В то же время, отмечает эксперт, появление меблированных квартир — это логичное продолжение тренда строительства жилья «под ключ».
Генеральный директор компании «МИЭЛЬ-Новостройки» Наталья Шаталина уверена — перспективы у формата есть. Такое жилье может быть востребовано у покупателей, которые планируют сдавать квартиру в аренду, у ипотечников, у молодых семей и студентов, которые не готовы тратить деньги и время на какой-то эксклюзивный ремонт и обстановку.
«Дополнительным плюсом можно считать то, что при такой покупке стоимость отделки и обстановки включается в сумму ипотечного кредита, а значит не надо беспокоиться о дополнительных займах, — указывает эксперт. — Но основной вопрос заключается в том, будет ли гарантироваться качество отделки и мебели».
Беспокойство по поводу качества обоснованно: отделку в новостройках часто ругают (на YouTube даже есть видео, посвященные ремонту «от застройщика»), поэтому и мебели наверняка достанется.
Дмитрий Таганов подчеркивает: жилье с мебелью нужно именно небогатым покупателям — тем, кто берет ипотеку. По иронии судьбы, как раз в экономклассе проектов с полностью готовыми к проживанию квартирами нет. Очень мало их и в комфорт-классе.
По наблюдениям экспертов интерьерного портала Houzz, россияне все больше склоняются к европейскому подходу в ремонте и обустройстве дома. А именно — не вкладывают большие суммы в выравнивание стен и материалы отделки. Вместо этого домовладельцы с удовольствием акцентируют внимание на дизайнерской мебели и декоре.
Среди минусов формата эксперты называют, прежде всего, необходимость переплачивать за установленную технику и мебель и сложности с персональной адаптацией помещения. «Как правило, у любой бытовой техники и мебели есть значительное количество аналогов с более подходящими характеристиками и ценами для потребителя», — говорит Валерий Ручий.
«Вкусы людей слишком различны, чтобы существовал комплект мебели, способный удовлетворить пусть не всех, но хотя бы большинство», — соглашается Марина Комогорова.
В целом, прогнозирует она, ни большей части, ни половины столичного рынка жилья формат квартир с мебелью не займет — в Москве всегда будет востребовано самое дешевое жилье — бетонные «коробки». Покупатели таких недоквартир вместе с голыми стенами получают самое дорогое — «пропуск» в главный город страны, и по минимальной стоимости. А ремонт и кресло «Ликселе Мурбо» — дело наживное.
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