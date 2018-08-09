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Рынок ипотеки стремительно вырос
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Рынок ипотеки растет за счет новых договоров 

Финмаркет 1 час назад
Фото: РИА Новости
За полгода 15 крупнейших ипотечных кредиторов выдали ипотеки на 1,3 трлн рублей. Это на 73% больше, чем за аналогичныий период 2017 года, следует из ипотечного рейтинга "Дом.рф" и FrankRG, пишут "Известия".
В середине прошлого года стали популярны программы перекредитования. Рыночные ставки снижались, тогда как многие действовавшие на тот момент кредиты были оформлены под 12–13% годовых и выше. Однако если в январе доля рефинансирования составляла 16,5%, то в июне — уже 12,7%. В целом за полгода доля рефинансирования в общем объеме выдачи ипотеки, по оценкам "Дом.рф" и FrankRG, составила около 14%.
"Доля рефинансирования в общем объеме предоставляемых ипотечных кредитов медленно снижается. Рынок растет прежде всего за счет вновь выдаваемых ипотечных кредитов, " — прокомментировали в госкомпании.
Данные Банка России несколько отличаются от оценок "Дом.рф" и FrankRG. По данным ЦБ, рынок вырос на 69%, при этом граждане получили те же 1,3 трлн рублей. Различия в динамике представитель FrankRG объяснил методикой подсчета. Во-первых, поменялся состав участников топ-15. Например, в этом году в рейтинг вошли такие активные игроки, как Альфа-банк и Совкомбанк, которые практически с нуля стремительно нарастили объемы. За первое полугодие Совкомбанк выдал кредитов на 13,1 млрд рублей и занял долю рынка в 0,9%. Альфа-банк — 10,2 млрд рублей (доля 0,7%).
Во-вторых, ЦБ смотрит на рынок в целом и не рассматривает небанковских кредиторов. Поэтому 28,4 млрд рублей, выданные госкомпанией "Дом.рф" без учета "Российского капитала", не вошли в статистику регулятора. Эта сумма соответствует в среднем объему выдачи ипотеки множеством более мелких участников.
По данным Банка России, средняя ипотечная ставка выдачи в июне снизилась до 9,48%, на новостройки — до 9,26%. В "Дом.рф" рассказали, что средневзвешенная ставка предложения топ-15 кредиторов на первичном рынке за тот же период составляла 8,91%. Ставки предложения учитывают последние изменения в существующих ипотечных продуктах, новые предложения и опции. Они являются своего рода опережающим индикатором движения ипотечных ставок на рынке. Объем ипотечного портфеля банков за год увеличился на 23% и достиг 5,9 трлн рублей. Это около 6% ВВП России.
"Такая динамика не вызывает опасений в условиях роста востребованности ипотеки как основного способа улучшения жилищных условий", — сказали "Известиям" в "Дом.рф".
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