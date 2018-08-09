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Центробанк спрогнозировал уровень процентных ставок по кредитам
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Центробанк спрогнозировал уровень процентных ставок по кредитам 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Процентные ставки по ипотеке и другим кредитным продуктам «при сохранении текущих экономических условий» в ближайшее время не изменятся. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс‐службу Центробанка.
«На ближайшем горизонте при сохранении текущих экономических условий ставки по кредитам и депозитам банков будут колебаться вблизи сложившихся уровней», — сказали в Банке России.
Величина процентной ставки по кредитам определяется главным образом размером ставки по вкладам в тех же банках и инфляцией. На сегодняшний день банки предлагают населению депозиты с 5—6% годовых.
«Снижение инфляционных ожиданий (далеко не все пока верят в возможность закрепления инфляции вблизи 4% — прим.) будет способствовать снижению ставок по банковским продуктам», — пояснили в Центробанке.
Ранее, в середине июля, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о существовании потенциала по дальнейшему снижению ставки по ипотеке, добавив, что она уже сейчас находится на рекордно низком уровне 9,56%.
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