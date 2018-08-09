Центробанк спрогнозировал уровень процентных ставок по кредитам

Процентные ставки по ипотеке и другим кредитным продуктам «при сохранении текущих экономических условий» в ближайшее время не изменятся. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс‐службу Центробанка

«На ближайшем горизонте при сохранении текущих экономических условий ставки по кредитам и депозитам банков будут колебаться вблизи сложившихся уровней», — сказали в Банке России.

Величина процентной ставки по кредитам определяется главным образом размером ставки по вкладам в тех же банках и инфляцией. На сегодняшний день банки предлагают населению депозиты с 5—6% годовых.

«Снижение инфляционных ожиданий (далеко не все пока верят в возможность закрепления инфляции вблизи 4% — прим.) будет способствовать снижению ставок по банковским продуктам», — пояснили в Центробанке.