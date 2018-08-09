Ещё
Пристань и два пляжа благоустроят на западе Москвы в рамках строительства ЖК
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.87
$
66.24
76.35
76.73
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.50
+0.00 Золото
1212.83
+0.02 РТС
1083.09
+0.48
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1589
–0.0053
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Пристань и два пляжа благоустроят на западе Москвы в рамках строительства ЖК 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Пристань и два пляжа благоустроят на западе столицы в рамках строительства жилого комплекса, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) со ссылкой на его председателя Константина Тимофеева.
«Пристань с двумя пляжами будет благоустроена в западном округе столицы за счет средств инвестора в рамках строительства нового жилого комплекса», — приводятся в сообщении слова К. Тимофеева.
Как уточнили в пресс-службе, благоустроенная территория для летнего отдыха будет создана в ходе реализации проекта ЖК «Мякинино парк», расположенного в 2 км от МКАД по Новорижскому шоссе между станциями метро «Мякинино» и «Строгино». Девелопером проекта является Группа ПИК.
«На территории, созданной естественной средой и водоемами, инвестор намерен создать место для отдыха жителей будущего жилого комплекса», — пояснил председатель комитета.
В пресс-службе пояснили, что так, здесь будут благоустроены два пляжа и пристань. Вместе с тем на косе в окружении воды расположится бульвар с прогулочной зоной. Для комфортного передвижения жителей на данной территории планируется установить четыре остановки общественного транспорта. Также в ходе реализации проекта жилого комплекса предусмотрено возведение различных объектов социальной инфраструктуры.
«Согласно концепции проектирования и строительства, в «Мякинино парк» будут построены корпуса переменной этажности — 15-25 этажей. Всего рамками проекта предусмотрено строительство 180 тыс. кв. м жилья, реализуемых в три очереди. Сдача первых корпусов намечена на IV квартал 2021 г.», — добавили в комитете.
Агентство «Москва»: последние новости
«Дом.РФ» откроет программу рефинансирования ипотечных кредитов для дольщиков Urban Group 6 августа В 2018 г. новое жилье по программе реновации получат жители 40 пятиэтажек Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство складского здания в городском округе Электросталь
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины обрушения рубля244
Приставы навязывают россиянам чужие долги28
Государству посоветовали избавляться от компаний31
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США601
Купившим квартиры россиянам раздадут мебель
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение