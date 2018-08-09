Пристань и два пляжа благоустроят на западе Москвы в рамках строительства ЖК

Пристань и два пляжа благоустроят на западе столицы в рамках строительства жилого комплекса, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) со ссылкой на его председателя Константина Тимофеева.

«Пристань с двумя пляжами будет благоустроена в западном округе столицы за счет средств инвестора в рамках строительства нового жилого комплекса», — приводятся в сообщении слова К. Тимофеева.

Как уточнили в пресс-службе, благоустроенная территория для летнего отдыха будет создана в ходе реализации проекта ЖК «Мякинино парк», расположенного в 2 км от МКАД по Новорижскому шоссе между станциями метро «Мякинино» и «Строгино». Девелопером проекта является Группа ПИК

«На территории, созданной естественной средой и водоемами, инвестор намерен создать место для отдыха жителей будущего жилого комплекса», — пояснил председатель комитета.

В пресс-службе пояснили, что так, здесь будут благоустроены два пляжа и пристань. Вместе с тем на косе в окружении воды расположится бульвар с прогулочной зоной. Для комфортного передвижения жителей на данной территории планируется установить четыре остановки общественного транспорта. Также в ходе реализации проекта жилого комплекса предусмотрено возведение различных объектов социальной инфраструктуры.

«Согласно концепции проектирования и строительства, в «Мякинино парк» будут построены корпуса переменной этажности — 15-25 этажей. Всего рамками проекта предусмотрено строительство 180 тыс. кв. м жилья, реализуемых в три очереди. Сдача первых корпусов намечена на IV квартал 2021 г.», — добавили в комитете.