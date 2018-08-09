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Департамент промышленности Приморья отсудил у банкротного «Радиоприбора» миллионы
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Департамент промышленности Приморья отсудил у банкротного «Радиоприбора» миллионы 

Konkurent.ru 3 часа назад
Фото: Konkurent.ru
Арбитражный суд Приморского края вынес решение в пользу департамента промышленности в деле о взыскании миллионных субсидий, выделенных ОАО «Радиоприбор», сообщает KONKURENT.RU. Речь идет о 178 млн руб.
Деньги направлялись на предприятие в 2016 г. и 2017 г. из резервного фонда Приморского края. И предназначались для погашения задолженности по зарплатам работникам «Радиоприбора».
Из-за сложной финансовой ситуации, возникшей в 2014 г., одно из ведущих предприятий России по производству специальной радиоэлектронной техники оказалось на грани банкротства. Более тысячи человек были уволены, а общая задолженность «Радиоприбора» по заработной плате превысила 488,5 млн руб. Для выправления ситуации производственный комплекс завода сдали в аренду ОАО «Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова», а «Радиоприбор» объявили его филиалом.
В настоящее время конкурный управляющий предприятия пытается добиться признания сдачи в аренду недействительной сделкой и увеличить стоимость договора почти в 100 раз. Также имущество «Радиоприбора» пускается с молотка. По сведениям KONKURENT.RU, очередной лот стоимостью 101 млн руб. уже выставлен на торги. В продажный пакет входит в том числе земельный участок базы отдыха «Лесная сказка» площадью 50 158 кв.м по ул. Садгородская, д. 26 во Владивостоке.
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