Департамент промышленности Приморья отсудил у банкротного «Радиоприбора» миллионы

Арбитражный суд Приморского края вынес решение в пользу департамента промышленности в деле о взыскании миллионных субсидий, выделенных ОАО «Радиоприбор», сообщает KONKURENT.RU . Речь идет о 178 млн руб.

Деньги направлялись на предприятие в 2016 г. и 2017 г. из резервного фонда Приморского края. И предназначались для погашения задолженности по зарплатам работникам «Радиоприбора».

Из-за сложной финансовой ситуации, возникшей в 2014 г., одно из ведущих предприятий России по производству специальной радиоэлектронной техники оказалось на грани банкротства. Более тысячи человек были уволены, а общая задолженность «Радиоприбора» по заработной плате превысила 488,5 млн руб. Для выправления ситуации производственный комплекс завода сдали в аренду ОАО «Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова», а «Радиоприбор» объявили его филиалом.

В настоящее время конкурный управляющий предприятия пытается добиться признания сдачи в аренду недействительной сделкой и увеличить стоимость договора почти в 100 раз. Также имущество «Радиоприбора» пускается с молотка. По сведениям KONKURENT.RU, очередной лот стоимостью 101 млн руб. уже выставлен на торги. В продажный пакет входит в том числе земельный участок базы отдыха «Лесная сказка» площадью 50 158 кв.м по ул. Садгородская, д. 26 во Владивостоке.