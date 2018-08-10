События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 августа 

МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 10 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Прогноз
Япония — ВВП (кв/кв) (2кв2018)
-0,2%
0,5% (факт)
Япония — ВВП (г/г) (2кв2018)
-0,9%
1,9% (факт)
Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
-0,5% (факт)
Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв)
11:30 Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (2кв2018)
-0,4%
11:30 Великобритания — Экспорт (кв/кв)
-0,5%
11:30 Великобритания — ВВП (м/м)
11:30 Великобритания — ВВП (г/г) (2кв2018)
11:30 Великобритания — ВВП (кв/кв) (2кв2018)
11:30 Великобритания — Импорт (кв/кв)
-0,6%
11:30 Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
-0,4%
11:30 Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (июнь)
11:30 Великобритания — Сальдо торгового баланса (июнь)
-12,36 млрд ф.ст.
-12,05 млрд ф.ст.
11:30 Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (июнь)
-3,49 млрд ф.ст.
-3,60 млрд ф.ст.
15:30 США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
15:30 США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
15:30 США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
15:30 Канада — Изменение занятости (июль)
31,8 тыс.
17,0 тыс.
15:30 Канада — Уровень безработицы (июль)
16:00 Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
19:00 США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
20:00 США — Число буровых установок от Baker Hughes
21:00 США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (июль)
-75 млрд долл
-79 млрд долл
22:30 Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC
-47,4 тыс.
22:30 Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
613,4 тыс.
22:30 Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
35,3 тыс.
22:30 Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
170,3 тыс.
22:30 Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
-51,5 тыс.
22:30 Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
-68,5 тыс.
22:30 Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
7,7 тыс.
22:30 Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
22,8 тыс.
Российские события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Факт.
16:00 ВВП (квартальный) (г/г)
АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за июль
Группа Черкизово — операционные результаты за июль
Etalon Group — закрытие реестра для выплаты див-дов за 2П2017
$0,03 (1П2016) + $0,107 (2П2016) — див-д 2016
$0,04 (1П2017) + $0,18 (2П2017) — див-д 2017