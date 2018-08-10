События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 августа

МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 10 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Прогноз

Япония — ВВП (кв/кв) (2кв2018)

-0,2%

0,5% (факт)

Япония — ВВП (г/г) (2кв2018)

-0,9%

1,9% (факт)

Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике

Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)

-0,5% (факт)

Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв)

11:30 Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (2кв2018)

-0,4%

11:30 Великобритания — Экспорт (кв/кв)

-0,5%

11:30 Великобритания — ВВП (м/м)

11:30 Великобритания — ВВП (г/г) (2кв2018)

11:30 Великобритания — ВВП (кв/кв) (2кв2018)

11:30 Великобритания — Импорт (кв/кв)

-0,6%

11:30 Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)

-0,4%

11:30 Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (июнь)

11:30 Великобритания — Сальдо торгового баланса (июнь)

-12,36 млрд ф.ст.

-12,05 млрд ф.ст.

11:30 Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (июнь)

-3,49 млрд ф.ст.

-3,60 млрд ф.ст.

15:30 США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)

15:30 США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)

15:30 США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)

15:30 Канада — Изменение занятости (июль)

31,8 тыс.

17,0 тыс.

15:30 Канада — Уровень безработицы (июль)

16:00 Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/

19:00 США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве

20:00 США — Число буровых установок от Baker Hughes

21:00 США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (июль)

-75 млрд долл

-79 млрд долл

22:30 Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC

-47,4 тыс.

22:30 Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC

613,4 тыс.

22:30 Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC

35,3 тыс.

22:30 Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC

170,3 тыс.

22:30 Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC

-51,5 тыс.

22:30 Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC

-68,5 тыс.

22:30 Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю

7,7 тыс.

22:30 Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC

22,8 тыс.

Российские события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Факт.

16:00 ВВП (квартальный) (г/г)

Etalon Group — закрытие реестра для выплаты див-дов за 2П2017

$0,03 (1П2016) + $0,107 (2П2016) — див-д 2016

$0,04 (1П2017) + $0,18 (2П2017) — див-д 2017