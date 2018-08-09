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Имущество ООО «Фирма „Кубань“» выставили на торги за 51 млн рублей
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Имущество ООО «Фирма „Кубань“» выставили на торги за 51 млн рублей 

Деловая газета. Юг 1 час назад
Фото: Деловая газета.Юг
В Краснодарском крае выставили на торги имущество сельскохозяйственной организации ООО «Фирма „Кубань“». Об этом сообщается на сайте «Единый государственный реестр сведений о банкротстве».
Всего сформированы два лота. В состав первого входят недвижимое и движимое имущество, объекты незавершенного строительства и права аренды земельных долей. Начальная цена определена в размере 51,9 млн рублей. Вторым лотом на торги выставлена дебиторская задолженность ИП Сычева, начальная цена — 299,7 тыс. рублей.
ООО «Фирма „Кубань“» было зарегистрировано в Кореновске в 2000 году. Основной вид деятельности, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», выращивание зерновых культур.
С иском о признании предприятия банкротом в феврале 2016 года обратилось в суд частное лицо, спустя год в отношении ООО «Фирма „Кубань“» были начаты конкурсные процедуры.
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