КСК проверила использования межбюджетных трансфертов в Лузском районе: всего выявлены нарушения на сумму более 140 млн рублей

Контрольно-счетной палатой Кировской области совместно с Контрольно-счётной комиссией Лузского района проведена проверка использования средств межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету Лузского района, за 2016-2017 гг. и I п/г 2018 г.

Бюджет Лузского района по доходам в проверяемом периоде составлял 367,9 — 470,6 млн руб. в год. Проверкой отмечен высокий уровень зависимости местного бюджета от безвозмездных поступлений. Собственные доходы составляют 80,1-86,2 млн руб. в год (21-27% от общего объёма доходов). Из-за недостатка собственных средств сохраняется на высоком уровне (95-98% от предельного) объём муниципального долга — 39,8 млн руб.

Наиболее зависим от межбюджетных трансфертов бюджет города Луза, в котором удельный вес собственных доходов с 2013 г. сократился с 43% до 11%. Недостаточные доходы и неэффективное управление бюджетом поселения в 2015 — 2016 гг. привели к значительной просроченной кредиторской задолженности бюджета (6,1 млн руб. на 01.01.2018), в т. ч. задолженности по исполнительным листам (2,8 млн руб.).

В целом за 2016-2017 гг. бюджету района предоставлены средства областного бюджета в размере 533 млн руб., из которых проверено расходование 349 млн руб. Результаты проверки указывают на недостаточно эффективное использование данных средств.

Наиболее значительные по объёму межбюджетные трансферты в проверяемом периоде — субсидии в рамках приоритетной программы развития моногородов — расходовались без достижения необходимого результата.

Инфраструктурные проекты реализовывались с привлечением средств Фонда развития моногородов.

В заявке Лузского городского поселения на получение средств Фонда была завышена потребность предприятий-инвесторов в объектах водоснабжения и водоотведения.

В результате оказалось невозможным обеспечить загрузку реконструированных канализационно-очистных сооружений г. Луза стоимостью более 115 млн руб. только за счёт инвестпроектов, без подключения иных потребителей (население и др.).

Как следствие, реконструированный объект не используется более полутора лет. В настоящее время достигнута договорённость с Фондом об эксплуатации объекта с подключением и инвесторов, и населения, однако это привело к необходимости возврата в Фонд из областного бюджета 88,5 млн руб.

Кроме того, завышение потребностей в заявке привело к исключению из перечня финансируемых Фондом объектов строительства нового водозабора в г. Луза, на который планировалось получить субсидии Фонда более 72 млн руб.

Проверкой установлено отсутствие необходимого контроля за использованием средств господдержки субъектами малого предпринимательства со стороны администраций Лузского района и г. Луза.

Это привело к невыполнению большинством получателей поддержки показателей результативности использования субсидий. В результате без достижения запланированного результата израсходованы средства господдержки на сумму 5,5 млн руб.

По различным объектам строительства, благоустройства и ремонта выявлена приёмка и оплата невыполненных работ на общую сумму более 1,7 млн руб. Такие факты, например, в 2017 г. имели место практически по всем объектам программы «Формирование современной городской среды»: не были установлены малые архитектурные формы, спортивное оборудование, не выполнена бетонная подготовка и покрытие из резиновой крошки на спортивной площадке.

Обращено внимание также на приёмку некачественных работ и несвоевременное предъявление гарантийных претензий подрядным организациям.

Так, многочисленные недостатки качества выявлены на отремонтированной в 2016 г. автомобильной дороге «Проходная ОАО „Лузский ЛПК № 3 — д. Ивашево в г. Луза“ (стоимость ремонта 17,3 млн руб.): многочисленные трещины асфальтобетонного покрытия по направлению движения длинной до 30 м шириной до 8 см и глубиной до 10 см, поперечные трещины на всю ширину дороги и др. Необходимость предъявления гарантийных требований отмечена также по другим объектам: строительство лыжной базы в г. Луза, реконструкция автодороги „Проходная ОАО „Лузский ЛПК“ № 1 — ул. Титова — ул. Гагарина — ул. Красная“, ремонт дороги по территории бывшего ОАО „Лузский ЛПК“.

При использовании бюджетных средств не в полной мере обеспечено соблюдение законодательства о закупках для муниципальных нужд.

Установлены нарушения, связанные с заменой объемов и видов работ, материалов, конструкций при реконструкции канализационно-очистных сооружений г. Луза — на сумму более 10 млн руб. (в результате некачественного проектирования и контроля за ходом работ). Выявлены многочисленные нарушения законодательства о закупках при размещении (неразмещении) необходимой информации на официальном сайте госзакупок, непредъявление штрафных санкций подрядчикам (поставщикам) за несвоевременное выполнение обязательств (на общую сумму 3,2 млн руб.).

Особое внимание обращено на риски неэффективного использования бюджетных средств.

Так, нарушения сроков оплаты товаров (работ, услуг) муниципальными заказчиками создают риск уплаты неустоек и судебных издержек. Проведённой проверкой выявлена необходимость таких дополнительных расходов на сумму 83,2 тыс. руб. на основании судебных решений. Анализ причин несвоевременной оплаты указывает на недостаток собственных средств местных бюджетов и несвоевременное предоставление средств из областного бюджета (проекты поддержки местных инициатив, субсидии на дорожную деятельность, субсидии на развитие моногородов).

Отмечены риски нарушения сроков реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Лузском и Лальском городских поселениях, на реализацию которой в 2018 году выделено 98 млн руб.

Завершить расселение аварийного жилфонда общей площадью более 3 тыс. м² необходимо в 2018 г. Учитывая, что в Лузском районе избран способ переселения — приобретение жилых помещений путём участия в долевом строительстве многоквартирных домов — планируется силами одного застройщика построить 4 дома, строительство которых на 04.06.2018 ещё не было начато, существует риск, что мероприятия по переселению не будут завершены в установленные сроки.

Контрольным мероприятием были отмечены и недостатки в работе областных органов исполнительной власти. По итогам проверки Правительству области планируется направить предложения, касающиеся сроков предоставления межбюджетных трансфертов, исключения противоречивых условий в соглашениях на предоставление субсидий, не позволяющих однозначно судить о выполнении муниципальными образованиями условий получения средств, и др.

Всего в ходе контрольного мероприятия выявлены финансовые нарушения на сумму 141 994,4 тыс. руб., в т. ч. :

приёмка и оплата невыполненных работ — 1 717,8 тыс. руб. ;

нарушения законодательства о закупках (непринятие необходимых мер по взысканию неустойки, замена работ) — 13 944,9 тыс. руб. ;

неэффективное использование бюджетных средств (штрафы за нарушение сроков оплаты работ, неиспользование более 1,5 года реконструированного объекта, недостижение показателей результативности при предоставлении субсидий, расходы на некачественный строительный контроль) — 120 715,5 тыс. руб. ;

прочие финансовые нарушения — 5 616,2 тыс. руб.

Установленные проверкой нарушения указывают на ненадлежащую организацию внутреннего финансового контроля за исполнением бюджета Лузского района и, особенно, за исполнением бюджетов поселений: до 2018 г. внутренний финансовый контроль в поселениях Лузского района практически отсутствовал.

По итогам контрольного мероприятия Контрольно-счётной палатой будут внесены представления в администрации Лузского района и г. Луза для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Фото — ksp43.ru