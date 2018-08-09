Индексы РТС опустился ниже 1100 пунктов

Фондовый рынок России открылся падением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Московской биржи снизился на 0,64% и составил 2278,41 пункта.

Индекс РТС опустился на 2,85%, до 1082,04 пункта.

Индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов впервые с 19 июня текущего года.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 25,79 коп., до 73,82 руб., курс доллара увеличился на 5,25 коп., до 63,59 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 14,49 коп., составив 68,19 руб.

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