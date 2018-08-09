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Индексы РТС опустился ниже 1100 пунктов
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Индексы РТС опустился ниже 1100 пунктов 

Газета.Ru 23 минуты назад
Фондовый рынок России открылся падением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи снизился на 0,64% и составил 2278,41 пункта.
Индекс РТС опустился на 2,85%, до 1082,04 пункта.
Индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов впервые с 19 июня текущего года.
"Газета.Ru" следит за реакцией рынков на «драконовские» санкции Госдепа.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 25,79 коп., до 73,82 руб., курс доллара увеличился на 5,25 коп., до 63,59 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 14,49 коп., составив 68,19 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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