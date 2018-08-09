Чистый убыток TUI Group за 9 месяцев 2017-18 фингода упал в 2,5 раза

МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Немецкая туристическая компания TUI Group по итогам 9 месяцев 2017-2018 финансового года (завершились 30 июня) сократила чистый убыток, приходящейся на акционеров, в 2,5 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого фингода — до 124,2 миллиона евро, следует из отчетности компании.

Показатель EBITDA компании по итогам прошедшего периода вырос на 21,4% — до 303,1 миллиона евро. Товарооборот вырос на 6,3% с показателя годичной давности — до 11,83 миллиарда евро.

В третьем квартале текущего финансового года чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, выросла в 3 раза — до 146,3 миллиона евро, оборот увеличился на 5% — до 5,016 миллиарда евро. EBITDA в отчетном периоде составила 287,8 миллиона евро, снизившись на 4,7% по сравнению с показателем годичной давности.

По итогам текущего финансового года компания прогнозирует рост оборота примерно на 3% и рост прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации минимум на 10%.

TUI Group — немецкая туристическая компания, владеет гостиницами, авиакомпаниями и круизными судами. Число сотрудников по состоянию на 30 июня 2018 года составляло 66,632 тысячи человек.