ЦБ изучит предложение ОНФ запретить переуступку ипотечных требований

Сейчас выдавать займы под залог недвижимости может любое юридическое или физическое лицо, не поднадзорное Банку России.

Предложение ОНФ направлено совершенствование механизмов защиты ипотечных заемщиков. ОНФ также предложил рассмотреть возможность изменения графика платежей и реструктуризации нескольких обязательств одного заемщика.

Изменения ограничивают круг лиц, имеющих право выдавать как ипотечные займы, так и потребительские кредиты/займы. Их смогут выдавать исключительно финансовые организации, поднадзорные регулятору или определенными АИЖК (ДОМ.РФ).

Ранее сообщалось, что в России рынок ипотеки за полгода вырос на 73%, 15 крупнейших ипотечных кредиторов выдали займов на 1,3 трлн рублей. Объем ипотечного портфеля банков за год увеличился на 23% и достиг 5,9 трлн рублей.

Доля рефинансирования ранее выданных займов на покупку жилья постепенно снижается. Рынок растет прежде всего за счет вновь выдаваемых ипотечных кредитов.