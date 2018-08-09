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ЦБ изучит предложение ОНФ запретить переуступку ипотечных требований
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ЦБ изучит предложение ОНФ запретить переуступку ипотечных требований 

Парламентская газета 15 минут назад
Фото: Парламентская газета
Банк России изучит предложение «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) запретить уступки требований по ипотечным кредитам нерегулируемым ЦБ организациям, заявили в регуляторе, передает РИА «Новости».
Сейчас выдавать займы под залог недвижимости может любое юридическое или физическое лицо, не поднадзорное Банку России.
Предложение ОНФ направлено совершенствование механизмов защиты ипотечных заемщиков. ОНФ также предложил рассмотреть возможность изменения графика платежей и реструктуризации нескольких обязательств одного заемщика.
Как рассказали агентству в ЦБ, Банк России совместно с Минфином, членами Госдумы и Совета Федерации подготовили поправки в ряд законодательных актов.
Изменения ограничивают круг лиц, имеющих право выдавать как ипотечные займы, так и потребительские кредиты/займы. Их смогут выдавать исключительно финансовые организации, поднадзорные регулятору или определенными АИЖК (ДОМ.РФ).
Ранее сообщалось, что в России рынок ипотеки за полгода вырос на 73%, 15 крупнейших ипотечных кредиторов выдали займов на 1,3 трлн рублей. Объем ипотечного портфеля банков за год увеличился на 23% и достиг 5,9 трлн рублей.
Доля рефинансирования ранее выданных займов на покупку жилья постепенно снижается. Рынок растет прежде всего за счет вновь выдаваемых ипотечных кредитов.
Президент России Владимир Путин заявлял, что к 2024 году российские семьи со средним достатком должны быть обеспечены доступным жильём, а ставка по ипотеке должна быть менее 8%. Он также поручил правительству обеспечить для многодетных семей ставку по ипотеке 6%.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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