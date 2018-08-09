По итогам июля Российский авторынок занимает пятое место среди Европейских рынков

Даже при росте продаж в июле Российский рынок смог достичь только пятую строчку рейтинга рынков Европы.

Первое место досталось Германия (+12,3%), второе Великобритания (+1,2%), третье Франция (+18,9%). Такие позиции сохраняются уже на протяжении шести месяцев текущего года и продолжают постепенно расти.

Четвертое место Италия (+4,4%) и только на пятом месте расположилась Россия с показателями продаж в 133 тысячи. При положительном росте в дальнейшем у рынка России есть все шансы повысить свои позиции среди других стран и возможно это уже мы увидим во втором полугодии.