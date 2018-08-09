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Доллар за сутки подорожал сразу на два рубля
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Доллар за сутки подорожал сразу на два рубля 

360tv.ru 54 минуты назад
Утром 9 августа российская валюта обновила антирекорд. Курс доллара, по данным Московской биржи, подорожал сразу на два рубля, сообщил сайт «Утро.ру».
Таким образом, стоимость американской валюты составила 65,55 рубля.
Как сообщило ИА Nation News, доллар впервые достиг такой отметки с ноября 2016 года.
Между тем, цена за один евро в четверг составила 76,91 рубля. Это означает, что европейская валюта выросла на 1,04%, уточнила «Газета.ru».
Днем ранее биржевой аналитик рассказал «360», что резкий обвал рубля был закономерен и вызван негативным внешним фоном.
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