Денежный рынок: рост ставок

Для российского рынка вчерашний день был напряженным. Под самым сильным давлением оказались короткие ставки кросс-валютной кривой: 3-месячная NDF выросла до 6,66% (+35 бп), 9-месячная — до 6,72% (+29 бп). На фоне волатильности валютного рынка ставка однодневного валютного свопа закрылась лишь чуть ниже уровня оффера ЦБ . Средневзвешенная ставка составила 6,60%, поднявшись на 53 бп относительно уровня предыдущего дня.

Ставки процентных свопов не стали исключением, прибавив в среду 10–15 бп по всей длине кривой. Вчера стартовал очередной период усреднения резервов, однако этот фактор пока не оказал особого давления на рынок. Стоимость однодневного репо под залог ОФЗ составила около 6,76%, что всего на 4 бп выше, чем днем ранее.