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Исследование: средний лимит по кредиткам в России упал до минимума с 2014 года
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Исследование: средний лимит по кредиткам в России упал до минимума с 2014 года 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Martin Meissner/AP
Средний размер лимитов по кредитным картам в России во втором квартале текущего года упал до самого низкого уровня с 2014 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным 4,1 тыс. кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), во втором квартале 2018 года средний размер лимита по кредитным картам составил 45,8 тыс. руб. Это самый низкий квартальный показатель среднего лимита по кредитным картам с 2014 года", — сказано в исследовании НБКИ.
Как стало известно, во втором квартале 2018 года самый большой средний размер лимита по кредитным картам в регионах был отмечен в Москве (89,8 тыс. руб), Сахалинской области (66,1 тыс. руб), Камчатском крае (65,9 тыс. руб), Санкт-Петербурге (65,9 тыс. руб).
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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