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НБКИ: В Москве отмечен наибольший размер среднего лимита по выданным кредитным картам в РФ в апреле-июне
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НБКИ: В Москве отмечен наибольший размер среднего лимита по выданным кредитным картам в РФ в апреле-июне 

Агентство «Москва» 20 минут назад
Москва стала лидером среди регионов РФ по самому большому среднему размеру лимита по выданным кредитным картам в апреле-июне, сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
«По данным 4,1 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, во II квартале 2018 г. средний размер лимита по кредитным картам составил 45,8 тыс. руб. Это самый низкий квартальный показатель среднего лимита по кредитным картам с 2014 г. По сравнению со II кварталом 2017 г. он снизился на 17,7% или на 9,8 тыс. руб. (II квартал 2017 г. — 55,6 тыс. руб.)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что во II квартале 2018 г. самый большой средний размер лимита по кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве — 89,8 тыс. руб., Сахалинской области — 66,1 тыс. руб., Камчатском крае — 65,9 тыс. руб., Санкт-Петербурге — 65,9 тыс. руб. и Республике Саха (Якутия) — 64,4 тыс. руб.. В свою очередь самый низкий уровень среднего размера лимита по кредитным картам — в Республике Алтай — 28 тыс. руб., Астраханской — 29,1 тыс. руб. и Ивановской — 30,3 тыс. руб. областях, Республике Калмыкия — 31,3 тыс. руб. и Костромской области — 32,4 тыс. руб.
«При этом самая серьезная динамика снижения среднего размера лимита во II квартале 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. была зафиксирована в Ненецком АО — снижение на 49%, Астраханской области — снижение на 37,1%, Республике Калмыкия — снижение на 36%, Республике Коми — снижение на 34,7%, Тверской — снижение на 31,9% и Пензенской — снижение на 31,3% областях», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что вместе с тем, в ряде субъектов федерации данный показатель за год вырос, в том числе в Республике Тыва — рост на 11,6%, Приморском — рост на 4,4% и Камчатском — рост на 3,6% краях и Республике Дагестан — рост на 0,3%. В Москве и Санкт-Петербурге средний размер лимита по кредитным картам с начала года снизился на 12,1% и 19,3% соответственно.
«Средние размеры лимитов снижаются более двух лет, несмотря на увеличение темпов выдачи новых кредитных карт. При этом региональная ситуация отличается неоднородностью: большинство регионов демонстрирует сокращение размеров лимитов, однако в некоторых субъектах федерации лимиты, напротив, увеличились. Это свидетельствует о том, что кредиторы стараются максимально эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь», — приводятся в сообщении слова генерального директора НБКИ Александра Викулина.
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