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Прожиточный минимум в Севастополе стал выше, чем в Крыму
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Прожиточный минимум в Севастополе стал выше, чем в Крыму 

РИА «ФедералПресс» 34 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Севастополе установили уровень прожиточного минимума для населения на второе полугодие 2018 года. В среднем он составил 10 тысяч рублей. Это больше, чем в соседней Республике Крым. Об этом сообщил на заседании правительства директор департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко.
«По сравнению с первым кварталом текущего года величина прожиточного минимума по городу Севастополя выросла от 3,6% для пенсионеров до 4,1% для детей. Для сравнения аналогичный рост произошел в Республике Крым, только там на два процента выше, чем в городе Севастополе», — сообщил Борисенко.
В расчете на душу населения новый прожиточный минимум в среднем составляет 10 099 рублей. Для трудоспособного населения это 10 782 рубля, для пенсионеров 8 267 рублей и для детей 10 766 рублей.
Напомним, что средний прожиточный минимум по России с 1 мая составил 11 163 рубля. В Республике Крым он составил 9803 рубля.
Как ранее писал «ФедералПресс», в конце июля депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев ответил на вопрос, как инвалиду выжить на пенсию 8488 рублей. Он сказал, что представить не может, как жить на эти деньги.
Фото: pixabay.com
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