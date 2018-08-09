Прожиточный минимум в Севастополе стал выше, чем в Крыму

В Севастополе установили уровень прожиточного минимума для населения на второе полугодие 2018 года. В среднем он составил 10 тысяч рублей. Это больше, чем в соседней Республике Крым. Об этом сообщил на заседании правительства директор департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко.

«По сравнению с первым кварталом текущего года величина прожиточного минимума по городу Севастополя выросла от 3,6% для пенсионеров до 4,1% для детей. Для сравнения аналогичный рост произошел в Республике Крым, только там на два процента выше, чем в городе Севастополе», — сообщил Борисенко.

В расчете на душу населения новый прожиточный минимум в среднем составляет 10 099 рублей. Для трудоспособного населения это 10 782 рубля, для пенсионеров 8 267 рублей и для детей 10 766 рублей.

Напомним, что средний прожиточный минимум по России с 1 мая составил 11 163 рубля. В Республике Крым он составил 9803 рубля.

Как ранее писал «ФедералПресс» , в конце июля депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев ответил на вопрос, как инвалиду выжить на пенсию 8488 рублей. Он сказал, что представить не может, как жить на эти деньги.

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