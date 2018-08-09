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Муниципалитеты Ленобласти получат субсидии на строительство объектов ТЭК
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Муниципалитеты Ленобласти получат субсидии на строительство объектов ТЭК 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Муниципальным образованиям Ленинградской области распределены субсидии на капитальное строительство электросетевых объектов.
Наибольший объем финансирования направлен в Полянское сельское поселение Выборгского района. На реконструкцию кабельной и воздушных линий, а также ремонт трех трансформаторных подстанций в поселке Песочное выделено 13,5 млн рублей, а на реконструкцию трансформаторной подстанции в пос. Зеленый Холм — 135 тыс. рублей.
На реконструкцию трансформаторных подстанций Каменногорскому сельскому поселению выделено 818 тыс. рублей, Полянскому сельскому поселению — 135 тыс. рублей, Гончаровскому сельскому поселению — 315 тыс. рублей. Муринское сельское поселение получит 252,5 тыс. рублей на реконструкцию подстанции №463.
Всего из регионального бюджета выделено на эти цели почти 15 млн рублей.
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