Муниципалитеты Ленобласти получат субсидии на строительство объектов ТЭК

Муниципальным образованиям Ленинградской области распределены субсидии на капитальное строительство электросетевых объектов.

Наибольший объем финансирования направлен в Полянское сельское поселение Выборгского района. На реконструкцию кабельной и воздушных линий, а также ремонт трех трансформаторных подстанций в поселке Песочное выделено 13,5 млн рублей, а на реконструкцию трансформаторной подстанции в пос. Зеленый Холм — 135 тыс. рублей.

На реконструкцию трансформаторных подстанций Каменногорскому сельскому поселению выделено 818 тыс. рублей, Полянскому сельскому поселению — 135 тыс. рублей, Гончаровскому сельскому поселению — 315 тыс. рублей. Муринское сельское поселение получит 252,5 тыс. рублей на реконструкцию подстанции №463.

Всего из регионального бюджета выделено на эти цели почти 15 млн рублей.