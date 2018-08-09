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Жители Новгородской области должны за отопление и горячую воду 940 миллионов рублей
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Жители Новгородской области должны за отопление и горячую воду 940 миллионов рублей 

РИА «ФедералПресс» 29 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Заместитель генерального директора ТК «Новгородская» Юрий Маланин сообщил, что на сегодняшний долг долг новгородцев и предприятий за оказанные услуги составляет 940 миллионов рублей. На 1 января 2018 года он составлял 1,1 миллиарда рублей.
Сейчас новгородцы должны предприятию 773 миллиона рублей, из них 363 миллиона рублей долги жителей Великого Новгорода. Юрий Маланин отметил, что долги с населения взыскивают и через суд.
«Мы постоянно работаем в этом направлении. С населением очень тяжело работать — среди них есть принципиальные неплательщики, имеющие долги за 200 и 300 тысяч рублей. С такими сделать мы ничего не можем. Описать имущество невозможно, его просто нет, а квартира единственная и реализовать ее тоже нельзя», — сообщил заместитель генерального директора ТК «Новгородская» Юрий Маланин.
С 1 июля в Новгородской области увеличились тарифы на услуги ЖКХ. Самый большой рост — на 12,3% — касается отопления и горячей воды. Юрий Маланин заявил, что компания надеется на платежеспособность населения.
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