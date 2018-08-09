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Нелегальный склад выявили на территории автобазы на западе Москвы
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Нелегальный склад выявили на территории автобазы на западе Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Нелегальный коммерческий склад был выявлен на территории автобазы, которая находится в Западном административном округе столицы. Об этом сообщил сайт Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.
«На западе Москвы выявлен нелегальный коммерческий склад, расположенный на территории автобазы. Факт нарушения разрешенного использования земельного участка по адресу: Рублевское шоссе, вл. 66, выявлен столичной Госинспекцией по недвижимости», — говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, установлено, что земельный участок площадью 45 тыс. 217 кв. м предоставлялся арендатору для эксплуатации автостоянки, зданий и сооружений автобазы. «Согласно особым условиям договора, инфраструктурные объекты на этой территории должны были использоваться только для ремонта и технического обслуживания автомобилей. Фактически часть территории площадью примерно 1,5 тыс. кв. м оказалась занята складскими контейнерами и терминалами индивидуального хранения», — добавляется в тексте.
Как говорится в сообщении, арендатор огородил участок автобазы железобетонным забором, установил на въезде автоматический шлагбаум и организовал его охрану. «Складские контейнеры сдавались в аренду, услугу можно было заказать по интернету», — отметили в ведомстве.
Таким образом, арендатор самовольно изменил функциональное назначение территории, поскольку изменения в договор аренды земельного участка не вносились. «По факту нарушения разрешенного использования земельного участка возбуждено административное производство. На устранение нарушения установлен срок. Арендатору надлежит привести фактическое использование земельного участка в соответствие с целями и условиями его предоставления», — заключали в Госинспекции.
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