Фонд микрофинансирования Кубани в 2018 г. увеличил объем выдачи займов на 52%

Фонд микрофинансирования Краснодарского края с начала 2018 года выдал 420 млн рублей заемных средств, что на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

В настоящее время самым востребованным среди предпринимателей предложением остается программа «Фермер». Ею воспользовались 185 бизнесменов, сумма займов составила около 270 млн рублей. По объему выданных средств субъектам малого и среднего предпринимательства, включая одобренные, в регионе лидирует Тимашевский район. Бизнесмены муниципалитета получили с начала года в фонде более 35 млн рублей.

Также из Тимашевского района поступило наибольшее количество заявок от предпринимателей, которые понесли убытки от града 30 июня. По программе кредитования «ЧС» под льготный 1% годовых выдадут 15 заявок на общую сумму более 20 млн рублей. Всего же фондом принято 28 заявок от пострадавших предпринимателей из Тимашевского, Павловского и Брюховецкого районов.

Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», град 30 июня выпал на территории Тимашевского, Брюховецкого, Кореновского и Павловского районов. В результате были повреждены более 10 социально-значимых объектов, жилые дома. Также пострадало 186 фермерских и личных подсобных хозяйств и 30 сельхозпредприятий.