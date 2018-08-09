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Фонд микрофинансирования Кубани в 2018 г. увеличил объем выдачи займов на 52%
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Фонд микрофинансирования Кубани в 2018 г. увеличил объем выдачи займов на 52% 

Деловая газета. Юг 1 час назад
Фото: Деловая газета.Юг
Фонд микрофинансирования Краснодарского края с начала 2018 года выдал 420 млн рублей заемных средств, что на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.
В настоящее время самым востребованным среди предпринимателей предложением остается программа «Фермер». Ею воспользовались 185 бизнесменов, сумма займов составила около 270 млн рублей. По объему выданных средств субъектам малого и среднего предпринимательства, включая одобренные, в регионе лидирует Тимашевский район. Бизнесмены муниципалитета получили с начала года в фонде более 35 млн рублей.
Также из Тимашевского района поступило наибольшее количество заявок от предпринимателей, которые понесли убытки от града 30 июня. По программе кредитования «ЧС» под льготный 1% годовых выдадут 15 заявок на общую сумму более 20 млн рублей. Всего же фондом принято 28 заявок от пострадавших предпринимателей из Тимашевского, Павловского и Брюховецкого районов.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», град 30 июня выпал на территории Тимашевского, Брюховецкого, Кореновского и Павловского районов. В результате были повреждены более 10 социально-значимых объектов, жилые дома. Также пострадало 186 фермерских и личных подсобных хозяйств и 30 сельхозпредприятий.
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