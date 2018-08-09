Продажи апартаментов в «Москва — Сити» выросли на 37% за год

В период с августа 2017 года по август 2018 года продажи апартаментов в «Москва — Сити» выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2016-2017 года, говорится в исследовании консалтинговой компании Knight Frank.

«За год (с августа 2017 по август 2018 гг.) число сделок с апартаментами в «Москва-Сити» выросло на 37%», — говорится в исследовании.

За это время было заключено 435 сделок на недвижимость общей площадью свыше 34 тыс. кв. м. Наиболее активно покупатели приобретали лоты в башнях Neva Towers и «ОКО», их суммарная доля составила чуть менее 90% от общего количества сделок.

Средний бюджет сделки составил 33 млн руб., что почти на 30% ниже аналогичного показателя в 2016-2017 годах. Самыми востребованными оказались лоты площадью до 100 кв. м: на них пришлось почти 87% от всех приобретенных за год апартаментов. Средняя площадь сделки — 78 кв. м, снижение данного показателя за год составило 20%.

Средневзвешенная цена 1 кв. м в апартаменте в «Москва-Сити» снизилась за год на 3% и составила 508 тыс. руб.

Почти треть (29%) от общего объема выставленных на продажу апартаментов сформировали лоты, стоимость которых находится в диапазоне от 30 до 50 млн рублей.

В рамках реализации проекта «Москва-Сити» запланировано строительство еще одного небоскреба на участке №20 в 1-м Красногвардейском проезде. Застройщиком выступит «Мосинжпроект», общая площадь комплекса составит около 280 тыс. кв. м.

Knight Frank — международная консалтинговая компания, основанная в Лондоне в 1896 году. Компания занимается сопровождением сделок с объектами недвижимости, оказывая агентские и консалтинговые услуги частным и корпоративным инвесторам, арендаторам, девелоперам и другим игрокам рынка.