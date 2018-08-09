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Продажи апартаментов в «Москва-Сити» за год выросли почти на 40%
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Продажи апартаментов в «Москва-Сити» за год выросли почти на 40% 

Ведомости 16 минут назад
За год (с августа 2017 по август 2018 гг.) число сделок с апартаментами в «Москва-Сити» выросло на 37%, говорится в исследовании консалтинговой компании Knight Frank.
Всего за данный период было заключено 435 сделок общей площадью свыше 34 000 кв. м. Наиболее активно покупатели приобретали лоты в башнях Neva Towers и «ОКО» — их суммарная доля составила чуть менее 90% от общего количества сделок. По словам директора департамента консалтинга и аналитики компании Knight Frank Ольги Широковой, высокий спрос на апартаменты в «ОКО» и Neva Towers объясняется их оптимальными для покупателей площадями, планировочными решениями и наличием отделки. В случае с «ОКО» — это финишная отделка, включая встроенную кухню.
Несмотря на то, что в целом продажи в «Москва-Сити» выросли, средний бюджет сделки снизился на треть и составил 33 млн руб. По такой стоимости продаются самые бюджетные варианты апартаментов на первичном рынке в «Москва-Сити». На лоты стоимость до 30 млн рубл. приходится 20% в структуре предложения. Еще 29% предложения занимают лоты стоимостью от 30 до 50 млн руб. Для сравнения — в августе 2017 года доля таких лотов достигала значения 40%, 21% -предложения от 70 до 100 млн руб.
В целом, средняя стоимость одного апартамента в «Москва-Сити» составляет 60,2 млн руб.
Больше всего сделок (87%) пришлось на лоты площадью до 100 кв. м. Средняя площадь сделки — 78 кв. м. Этот показатель за год снизился на 20%.
На начало августа 2018 г. в небоскребах «Москва-Сити» на продажу было выставлено 935 апартаментов (110 800 кв. м), что на 38% выше аналогичного показателя 2017 г. Такой прирост связан со стартом продаж апартаментов в новой башне проекта Neva Towers весной 2018 г.
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