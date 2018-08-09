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Стоимость аренды жилья в Румынии остаётся стабильной
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Стоимость аренды жилья в Румынии остаётся стабильной 

Prian.ru 51 минуту назад
Фото: Prian.ru
Несмотря на это падение, в городе — по-прежнему самый высокий уровень арендной платы в национальном масштабе. Собственники Бухареста сохранили свои ожидания на уровне €350 в месяц для двухкомнатной квартиры старой постройки (1980 — 2000 гг), сообщает BR. Схожая ситуация с продажей: в Клуж-Напоке квартиры на 14% дороже, чем в Бухаресте.
После небольшого подъема, зафиксированного во втором квартале 2018 года в Яссах, город достиг такого же уровня ставок, как Тимишоара и Брашов. Двухкомнатную квартиру в этих трех городах можно снять примерно за €300 в месяц. Интересно, что ожидания домовладельцев в Констанце, Тыргу-Муреше, Сибиу, Тулче и Плоешти схожи и достигают ежемесячных €250.
Самые низкие арендные ставки — в Дробета-Турну-Северине, где съём двухкомнатной квартиры обойдётся в €150 в месяц. Ожидания владельцев в Решице составляют около €165, а в Рымнику-Вылче — €170.
Согласно imobiliare.ro, средние арендные ставки, на уровне €200-220, — в Ораде, Питешти, Брэила, Ботошани и Крайове.
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