Ещё
«Не расслабляемся, ждем 80 рублей за евро»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.95
$
66.30
76.51
76.96
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
72.25
+0.43 Золото
1211.72
–0.01 РТС
1083.43
+0.51
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1590
–0.0052
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

«Не расслабляемся, ждем 80 рублей за евро» 

РИА «ФедералПресс» 12 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Новая волна снижения курса рубля была вызвана опубликованной в газете „Коммерсантъ“ статьей о законопроекте о расширении санкций к России. Законопроект внесли в Конгресс США сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес. В нем идет речь о запрете на операции и о замораживании активов в США российских государственных банков, в том числе »Сбербанка», «ВТБ» и «ВЭБа», а также о запрете на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель. Российский рубль обвалился к доллару до 65,69 руб., евро — до 76,26 руб. Индекс государственных российских облигаций России упал на 0,61%, до 137,72 пунктов. Поскольку был пройден уровень 138,90, то теперь индексу открылась дорога к 134,67. А это еще сильнее ударит по рублю. Учитывая возросший объем продаж рубля, в ближайшие дни курс доллара достигнет отметки 67,75 руб. Может быть, мы его достигнем раньше сентября. Промежуточное сопротивление находится на отметке 65,85 руб. В паре евро/рубль придерживаемся цели роста до 77,73 руб. Как только этот уровень будет пройден, переключаемся на отметку 80 руб. за евро».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Виталий Мутко предложил омским чиновникам не спешить с консервацией метро Прожиточный минимум в Севастополе стал выше, чем в Крыму В Красноярске выставлены на продажу двенадцать муниципальных объектов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины обрушения рубля214
Приставы навязывают россиянам чужие долги24
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США601
Купившим квартиры россиянам раздадут мебель4
Государству посоветовали избавляться от компаний7
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение