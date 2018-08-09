«Не расслабляемся, ждем 80 рублей за евро» 

«Новая волна снижения курса рубля была вызвана опубликованной в газете „Коммерсантъ“ статьей о законопроекте о расширении санкций к России. Законопроект внесли в Конгресс США сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес. В нем идет речь о запрете на операции и о замораживании активов в США российских государственных банков, в том числе »Сбербанка», «ВТБ» и «ВЭБа», а также о запрете на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель. Российский рубль обвалился к доллару до 65,69 руб., евро — до 76,26 руб. Индекс государственных российских облигаций России упал на 0,61%, до 137,72 пунктов. Поскольку был пройден уровень 138,90, то теперь индексу открылась дорога к 134,67. А это еще сильнее ударит по рублю. Учитывая возросший объем продаж рубля, в ближайшие дни курс доллара достигнет отметки 67,75 руб. Может быть, мы его достигнем раньше сентября. Промежуточное сопротивление находится на отметке 65,85 руб. В паре евро/рубль придерживаемся цели роста до 77,73 руб. Как только этот уровень будет пройден, переключаемся на отметку 80 руб. за евро».