Более 30% многодетных семей Вологодчины получили земельные участки

Об этом рассказал заместитель Губернатора Вологодской области Эдуард Зайнак в ходе пресс-завтрака. Всего на получение земли заявилось 14,7 тыс. многодетных семей региона.

Напомним, в рамках действующего законодательства работает госпрограмма «О содействии развитию жилищного строительства». Семьи, имеющие более трех несовершеннолетних детей (родных или приемных), могут бесплатно получить земельный участок в личное пользование, с дальнейшим переходом его в собственность. Порядок распределения земли и величина площади определяются местными властями.

«Объем расходов на эти цели — порядка 4 млрд рублей. Всего в очередь на получение участка заявилось 14,7 тыс. многодетных семей. Из них на 1 августа 2018 года участки получили 4,7 тыс. Сейчас еще 4,5 тыс. участков формируется. Отмечу, что на конец 2017 года 24,6% семей получили землю, сейчас — 32,2%», — прокомментировал заместитель Губернатора Вологодской области Эдуард Зайнак.

Представитель правительства региона также заметил, что, по данным Росреестра, порядка 32% земельных участков, полученных по госпрограмме для индивидуального строительства, в дальнейшем выставляется на продажу. По данным муниципалитетов, этот показатель выше почти в 2 раза. В связи с этим сейчас в Вологодской области ведется работа по подготовке ряда законодательных инициатив.