В Вологодской области планируют возможную выдачу многодетным семьям сертификатов на землю

ВОЛОГДА, 9 августа. / ТАСС /. Правительство Вологодской области прорабатывает возможность выдачи многодетным семьям земельных сертификатов для обмена их на участки под строительство жилых домов, на покупку готового жилья или погашение ипотечных кредитов. По мнению заместителя губернатора области Эдуарда Зайнака, это окажет большую помощь многодетным, нежели простая выдача земельных участков, до 80% которых потом перепродаются.

"Проект «земельного сертификата» находится в проработке, чтобы семьи получили реальную возможность улучшать свои жилищные условия: получить на этот сертификат земельный участок под строительство дома, купить готовое жилье или направить на погашение ипотечного кредита. В целом, запас земли в области есть, будем работать, чтобы привести участки в соответствие с требованиями по инфраструктуре. В поселке Майский Вологодского района формируется большой массив на 560 участков. Как только решим вопросы с инфраструктурой, сразу начнем раздавать участки очередникам", — сказал Зайнак в ходе пресс-завтрака.

По его данным, после того, как власти объявили о возможности выдачи земельных сертификатов, количество заявлений на участки резко возросло. Если ранее порядка 500 семей в год вставали в очередь на получение земли, то за первую половину этого года их количество увеличилось до 1100 семей.

"В то же время, по официальным данным Росреестра , порядка 32% участков семьи в последующем перепродают. По данным же муниципалитетов, перепродаются до 70-80% таких участков, поскольку не все многодетные семьи имеют возможность строиться и изначально рассматривают землю как возможность выручить дополнительные деньги. Поэтому правительство области в помощь многодетным и намерено предложить земельные сертификаты, проект дорабатывается", — отметил замгубернатора.

Всего в области 14,7 тыс. семей подали заявления на получение участков, из них 4,7 тыс. получили землю.