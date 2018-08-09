Жители Алтайского края стали чаще брать ипотеку

С начала 2018 года на 30,7% увеличилось число регистрационных записей об ипотеке в Управлении Росреестра по Алтайскому краю. В количественном выражении это 25340 договоров.

Причем граждане проявляют интерес ко всем объектам недвижимости.

«За шесть месяцев текущего года в отношении объектов недвижимого имущества совершено чуть более 50 тысяч учетных действий. Наибольший удельный вес занимают учетные действия в отношении земельных участков (22563 участка), а также помещений (16805)», — информирует пресс-секретарь Управления Росреестра по Алтайскому краю Юлия Морозова

В управлении отмечают, что стали больше заключать договора на объекты долевого строительства. В первом полугодии было зарегистрировано на 61,5% договоров больше.

По мнению риелторов, причина роста спроса на первичном рынке — низкая ставка, льготная ипотека. Кроме того, ажиотаж возникает из-за перехода на новую схему долевого строительства за счет отказа от договоров долевого участия.

Отметим, что некоторые банки предлагают ипотечные программы со ставкой от 8,9%.