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Жители Алтайского края стали чаще брать ипотеку
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Жители Алтайского края стали чаще брать ипотеку 

АиФ — Алтай 33 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
С начала 2018 года на 30,7% увеличилось число регистрационных записей об ипотеке в Управлении Росреестра по Алтайскому краю. В количественном выражении это 25340 договоров.
Причем граждане проявляют интерес ко всем объектам недвижимости.
«За шесть месяцев текущего года в отношении объектов недвижимого имущества совершено чуть более 50 тысяч учетных действий. Наибольший удельный вес занимают учетные действия в отношении земельных участков (22563 участка), а также помещений (16805)», — информирует пресс-секретарь Управления Росреестра по Алтайскому краю Юлия Морозова.
В управлении отмечают, что стали больше заключать договора на объекты долевого строительства. В первом полугодии было зарегистрировано на 61,5% договоров больше.
По мнению риелторов, причина роста спроса на первичном рынке — низкая ставка, льготная ипотека. Кроме того, ажиотаж возникает из-за перехода на новую схему долевого строительства за счет отказа от договоров долевого участия.
Отметим, что некоторые банки предлагают ипотечные программы со ставкой от 8,9%.
«Ощутима покупательская активность по договорам долевого участия. Квартиры разбираются уже на стадии котлована», — сообщала АиФ-Алтай вице-президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая Юлия Мордовина.
АиФ — Алтай: последние новости
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