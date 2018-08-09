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Промсвязьбанк снизил ставку на рефинансирование ипотеки на 0,3 п. п.
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Промсвязьбанк снизил ставку на рефинансирование ипотеки на 0,3 п. п. 

Банки.ру 30 минут назад
Промсвязьбанк снизил ставку по ипотечной программе «Рефинансирование».
Сумма кредита может составлять до 80% стоимости жилья, но не более 15 млн рублей. Ставка — 8,9% годовых, при отказе от страхования она будет увеличена на три процентных пункта. Кредит может быть выдан под залог прав требования по инвестиционному договору или приобретаемой недвижимости сроком до 25 лет. Срок действия рефинансируемого кредита должен составлять не менее шести месяцев, а до даты окончания обязательств по кредитному договору должно быть не менее трех лет.
«Текущая ставка, в случае выполнения всех требований банка, выглядит весьма привлекательно. Средние ставки по рефинансированию ипотеки на рынке составляют около 9,5% годовых. Для зарплатных клиентов банка предлагается ставка 8,8% годовых», —прокомментировала эксперт по кредитным продуктам Ирина Сафронова.
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