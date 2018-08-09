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Эксперты выяснили стоимость продуктовой корзины в Саратове
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Эксперты выяснили стоимость продуктовой корзины в Саратове 

САРАТОВ24 33 минуты назад
Фото: САРАТОВ24
Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по Саратовской области в июле 2018 года составила 3331,34 рублей. Среди субъектов Поволжского федерального округа это самый низкий показатель. Об этом сообщает Саратовстат. По данным ведомства в Пермском крае и Нижегородской области стоимость набора составляет 3913,15 рублей и 3909,69 рублей соответственно. Максимальная стоимость набора зафиксирвана в Самарской области. Там за минамальный набор продуктов придется отдать 4005,91 рублей.
Стоит отметить, что в июле 2018 года индекс потребительских цен на товары и услуги в Саратовской области составил 100,3%, на продовольственные товары — 100,1%, непродовольственные — 100,1%, платные услуги — 101,1%.
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