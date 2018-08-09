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«Дом.рф» купит у «РГ-Девелопмент» площади под арендное жилье
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«Дом.рф» купит у «РГ-Девелопмент» площади под арендное жилье 

РИА Недвижимость 29 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 9 авг — РИА Недвижимость. Госкомпания «Дом.рф» создаст арендный жилищный фонд на базе строящегося жилого комплекса компании «РГ-Девелопмент» в Москве, следует из опубликованных в четверг итогов заседания наблюдательного совета госкомпании.
Как указывается в них, ранее правление «Дом.рф» одобрило условия финансирования проекта по созданию арендного жилищного фонда на базе строящегося жилого комплекса, расположенного по адресу: Москва, улица Берзарина, владение 30.
На улице Берзарина в районе Щукино «РГ-Девелопмент» строит жилой комплекс ЖК «Родной город. Октябрьское поле» общей площадью 77 тысяч квадратных метров.
В повестку состоявшегося в среду заседания набсовета также был включен вопрос об условиях финансирования проекта по созданию арендного жилищного фонда на базе строящегося жилого комплекса «Сердце столицы» компании «Донстрой». Однако он был снят с рассмотрения.
"Дом.рф" (ранее — АИЖК) приступила к реализации пилотных проектов по финансированию арендного жилья в 2016 году. Госкомпания выкупила у ВТБ и «Интеко» около 56 тысяч квадратных метров площадей в московских комплексах Match Point и «Лайнер». Затем приобрела 378 квартир и 252 парковочных места в столичном жилом комплексе «Символ» компании «Донстрой». Также сообщалось о переговорах по приобретению площадей в комплексе Headliner группы «Кортрос» в Москве.
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