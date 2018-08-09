«Дом.рф» купит у «РГ-Девелопмент» площади под арендное жилье

МОСКВА, 9 авг — РИА Недвижимость. Госкомпания «Дом.рф» создаст арендный жилищный фонд на базе строящегося жилого комплекса компании «РГ-Девелопмент» в Москве, следует из опубликованных в четверг итогов заседания наблюдательного совета госкомпании.

Как указывается в них, ранее правление «Дом.рф» одобрило условия финансирования проекта по созданию арендного жилищного фонда на базе строящегося жилого комплекса, расположенного по адресу: Москва, улица Берзарина, владение 30.

На улице Берзарина в районе Щукино «РГ-Девелопмент» строит жилой комплекс ЖК «Родной город. Октябрьское поле» общей площадью 77 тысяч квадратных метров.

В повестку состоявшегося в среду заседания набсовета также был включен вопрос об условиях финансирования проекта по созданию арендного жилищного фонда на базе строящегося жилого комплекса «Сердце столицы» компании «Донстрой». Однако он был снят с рассмотрения.