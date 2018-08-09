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Совет директоров «ДОМ.РФ» одобрил возможность создания арендного дома с «РГ-Девелопмент»
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Совет директоров «ДОМ.РФ» одобрил возможность создания арендного дома с «РГ-Девелопмент» 

ТАСС 28 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ (ранее — Агентство ипотечного жилищного кредитования) одобрил возможность создания арендного дома совместно с крупным столичным застройщиком «РГ-Девелопмент». Об этом ТАСС сообщили в ДОМ.РФ по итогам заседания совета.
"ДОМ.РФ рассматривает возможность сотрудничества с «РГ-Девелопмент» по созданию проекта современного арендного жилья", — говорится в сообщении института развития. Ранее сообщалось, что вопрос о проекте был включен в повестку заседания.
"Принять к сведению… одобренные правлением АО «ДОМ.РФ» условия финансирования проекта по созданию арендного жилищного фонда на базе строящегося жилого комплекса, расположенного по адресу: Москва, ул. Берзарина, вл. 30 по цене не выше той, которая определена независимым оценщиком", — говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации.
Участок на улице Берзарина развивает компания «РГ-Девелопмент» в рамках комплексного освоения промзоны в Северо-Западном административном округе Москвы. Так, компания возводит жилой комплекс «Родной Город. Октябрьское поле» на соседнем участке по адресу: улица Берзарина, 28.
ДОМ.РФ реализует программу «Арендное жилье». Так, в июле 2017 года запущен пилотный проект программы — первый в России современный арендный дом «Лайнер» на Ходынском поле в Москве. Также планируется заселение арендаторов в столичные ЖК «MatchPoint», «Символ» и «Парк Легенд» в третьем-четвертом квартале 2019 года, говорится на сайте ДОМ.РФ.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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