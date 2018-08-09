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В Самарской области подешевел бензин АИ-92 и АИ-95
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В Самарской области подешевел бензин АИ-92 и АИ-95 

63.ru 24 минуты назад
Фото: 63.ru
Средняя цена самого доступного вида топлива составила 41,17 рубля
За минувшую неделю в Самарской области незначительно снизились цены на бензин. Об этом сообщили в Федеральной службе государственной статистики по Самарской области.
— Изменения коснулись АИ-92. Теперь самое доступное топливо стоит 41,17 рубля, в среднем цена снизилась на 0,07%. АИ-95 подешевел на 0,02%. Средняя цена — 44,09 рубля за литр, — рассказали в службе статистики.
Стоимость АИ-98 и дизельного топлива осталась на прежнем уровне — 50,47 и 42,99 рубля за литр соответственно.
В то же время Самарастат сообщает о росте цен на продукты питания. Репчатый лук подорожал на 4,98%, а яблоки — на 2,07%. Также эксперты отметили рост цен на свинину, сметану и стиральный порошок.
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