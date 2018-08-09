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Власти Карелии прогнозируют рост инвестиций к 2021 году на 23% — до 53 млрд рублей
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Власти Карелии прогнозируют рост инвестиций к 2021 году на 23% — до 53 млрд рублей 

ТАСС 46 минут назад
ПЕТРОЗАВОДСК, 9 августа. /ТАСС/. Власти Карелии ожидают за счет реализации крупных проектов рост инвестиций в основной капитал к 2021 году до 53 млрд рублей, что на 23% больше показателя 2017 года, сообщил в четверг министр экономического развития и промышленности республики Павел Буренков.
"Исходя из динамики к уровню 2017 года индекс физического объема вложений в основной капитал в 2021 году составит 115%, объем инвестиций достигнет 53 млрд рублей", — сказал Буренков на заседании правительства региона, представляя прогноз социально-экономического развития республики до 2021 года.
По его словам, основной объем вложений будут формировать крупные инвестиционные проекты, часть из которых вошла в федеральную целевую программу «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года». Он также отметил, в прошлом году республике удалось преодолеть отрицательный тренд по уровню инвестиций, который сформировался с 2015 года. По итогам 2017 года объем инвестиций в основанной капитал возрос на 11% — до 41,7 млрд рублей.
Кроме этого, по его словам, рост предусматривается за счет увеличения вложений в транспортную, энергетическую инфраструктуру, лесопромышленный, горнопромышленный комплексы, а также в сферы образования и здравоохранения.
Министр уточнил, что для улучшения инвестиционного климата и привлечения инвестиций в республике принят ряд законов, направленных на поддержку предпринимательства и стимулирование инвестиционной деятельности. «Законы носят инерционный характер, мы их приняли в этом году, и бизнес начал разворачиваться. Если бы не было этих законов, то не было бы сегодня трехстороннего меморандума между Минпромторгом России, правительством Карелии и компанией » Амкодор", которая пришла в регион с учетом наличия новых мер поддержки", — отметил глава Карелии Артур Парфенчиков.
Ранее сообщалось, что белорусский холдинг «Амкодор» планирует построить завод по производству лесозаготовительной техники и комплектующих на базе Онежского тракторного завода (ОТЗ), который признан банкротом. Общий объем инвестиции в проект оценивается в 15 млрд рублей, на производстве будет создано около одной тыс. новых рабочих мест.
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