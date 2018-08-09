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Более 70 специалистов в сфере ОПК получат субсидии на соципотеку
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Более 70 специалистов в сфере ОПК получат субсидии на соципотеку 

Lenta.ru 19 минут назад
Фото: Lenta.ru
Более 70 молодых специалистов в области оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в августе получат льготные субсидии на соципотеку в Подмосковье, сообщил министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев. Его слова в четверг, 9 августа, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Общая сумма средств, предоставленных бюджетом Московской области на указанные цели, составляет более 90 миллионов рублей», — рассказал Тагиев.
По его словам, всего до конца года планируется предоставить государственную поддержку в виде жилищной субсидии 142 молодым ученым и молодым уникальным специалистам.
В пресс-службе ведомства напомнили, что программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе второй год подряд по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В прошлом году около 700 семей учителей, врачей и ученых Подмосковья приняли в ней участие. Общая сумма жилищных субсидий в регионе с 2016 по 2017 годы составила 1,3 миллиарда рублей. Согласно программе специалист выплачивает только проценты по кредиту, остальные платежи показывается за счет бюджетных средств.
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