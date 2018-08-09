Более 70 специалистов в сфере ОПК получат субсидии на соципотеку

Более 70 молодых специалистов в области оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в августе получат льготные субсидии на соципотеку в Подмосковье, сообщил министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев . Его слова в четверг, 9 августа, передает корреспондент «Ленты.ру»

«Общая сумма средств, предоставленных бюджетом Московской области на указанные цели, составляет более 90 миллионов рублей», — рассказал Тагиев.

По его словам, всего до конца года планируется предоставить государственную поддержку в виде жилищной субсидии 142 молодым ученым и молодым уникальным специалистам.