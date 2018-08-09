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В Суоярви 92-летней женщине предложили самой снести аварийный дом
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В Суоярви 92-летней женщине предложили самой снести аварийный дом 

Российская Газета 10 минут назад
Фото: Российская Газета
Дом N 9 на улице Октябрьской почти необитаем. В одном подъезде на втором этаже живет сама Александра Григорьевна, в другом — еще одна пенсионерка. Половина квартир, а всего их 16, приватизирована. Но так как дом в аварийном состоянии, то владельцы проживают в других местах и ждут, когда строение снесут, а им предоставят благоустроенное жилье по программе расселения. Самой Мериляйнен податься некуда. Воспитывалась она в детском доме, потом работала на железной дороге. Муж Александры Григорьевны своими руками строил этот дом в пятидесятых годах прошлого столетия, в котором семья и получила квартиру. Но сейчас все близкие родственники ушли из жизни, и Александра Григорьевна осталась одна. Да и нет здоровья у нее. Со своего второго этажа она практически не спускается — боится, что потом не хватит сил подняться в квартиру.
Дом уже пережил свой век. В квартире пожилой женщины давно прогорела и разрушилась печь, дым скапливается на чердаке, поэтому в комнате нечем дышать, копоть и сажа. Но в Суоярви таких домов много, поэтому в первую программу расселения дом  N 9 не попал. Сейчас ветхая по-стройка включена в реестр домов следующего этапа программы, но когда до нее дойдет очередь, сложно сказать.
Власти Суоярви разводят руками: не можем помочь по закону. В городе за последние пять лет 134 дома признаны аварийными, а это почти 90 процентов жилого фонда. Проблема расселения в муниципалитете — одна из самых острых в республике. К тому же в целом Карелия и первую программу расселения аварийного жилья до сих пор не выполнила. За последние четыре года ни один этап здесь не завершался в положенные сроки. Власти — и прежние, и нынешние — объясняют это недобросовестно-стью подрядчиков, которые не справились со взятыми обязательствами, потому что не имели соответствующего строительного опыта. Карелия — единственный регион Северо-Запада, который имеет самые низкие показатели по программе переселения граждан из аварийного фонда — 61 процент.
Александра Григорьевна пыталась добиться переселения через суд. Но там ей предложили вариант: самой снести двухэтажный барак — и тогда она сможет получить 470 тысяч рублей компенсации. Действительно, норма Жилищного кодекса обязывает администрацию уведомить собственника о признании дома аварийным и предъявить требование о сносе дома в случае, если он не включен в действующую программу.
— Однако местные чиновники, вместо того чтобы на бумаге предлагать 92-летней бабушке «осуществить снос аварийного дома своими силами», должны были поступить по-человечески и лично встретиться с пожилым человеком. Ей никто не разъяснил, каким образом будет решаться жилищный вопрос. Нужно разговаривать с людьми и разговаривать на понятном им языке, — прокомментировал министр строительства и ЖКХ Олег Ермолаев. — Чиновничий формализм уже привел к тому, что про 24 тысячи квадратных метров аварийного жилья в Карелии просто «забыли».
Судя по комментарию, Александре Григорьевне Мериляйнен все же придется постараться дожить до ста лет, чтобы обзавестись благоустроенной квартирой в 2025 году. Других вариантов бабушке не предлагают.
Между тем  В Суоярвском районе в действующую программу попало 42 многоквартирных дома, в которых проживают 223 человека. На сегодняшний день расселено 129 человек, остальные получат жилье до конца года. Кто-то останется жить в своем городе, а кого-то переселят в Петрозаводск.
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