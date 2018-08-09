Названы города с наибольшим ростом цен на элитное жильё

Ко второму кварталу 2018 года всего в трех городах зарегистрирован двузначный ежегодный рост цен на роскошное жильё: Гуанчжоу (+11,9%), Сингапур (+11,5%) и Мадрид (+10,3%). Разрыв между самым сильным и самым слабым центром сократился с 33% до 20%. Внедрение новых и укрепление существующих мер регулирования рынка наряду с увеличением стоимости финансирования и степени политической неопределенности приводят к более умеренному росту цен в сегменте элитной недвижимости, согласно отчёту Knight Frank.

Гуанчжоу возглавляет рейтинг, хотя Пекин и Шанхай оказались на 10 и 22 месте соответственно с ростом цен на 7,3% и 3,3%. Ожидается, что недавнее решение китайских властей вернуть крупную программу субсидирования жилья увеличит объёмы продаж и подтолкнёт цены на премиум-жильё к умеренному росту.

Сингапур в этот раз поднялся до второго места в рейтинге. Девелоперы строят всё больше высококлассных комплексов, а власти в попытке сдерживать инфляцию цен объявили о дальнейшем увеличении гербового сбора на дополнительное жильё (ABSD) до 20% для иностранных покупателей и до 30% для застройщиков, а также о введении более жестких правил кредитования.

Гонконг также представил новые меры охлаждения — налог на свободную недвижимость. В соответствии с новыми правилами, девелоперы должны заплатить штраф в 200% от годовой стоимости аренды, если новостройку не удастся продать или сдать в течение полугода после возведения.

Города с самым стремительным ростом цен на элитное жилья за год к концу второго квартала 2018 года:

Гуанчжоу — 11,9%.

Сингапур — 11,5%.

Мадрид — 10,3%.

Сан-Франциско — 9,5%.

Токио — 9,4%.

Эдинбург — 9,4%.

Берлин — 8,5%.

Кейптаун — 8,2%.

Лос-Анджелес — 7,8%.

Пекин — 7,3%.