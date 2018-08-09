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Названы города с наибольшим ростом цен на элитное жильё
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Названы города с наибольшим ростом цен на элитное жильё 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Ко второму кварталу 2018 года всего в трех городах зарегистрирован двузначный ежегодный рост цен на роскошное жильё: Гуанчжоу (+11,9%), Сингапур (+11,5%) и Мадрид (+10,3%). Разрыв между самым сильным и самым слабым центром сократился с 33% до 20%. Внедрение новых и укрепление существующих мер регулирования рынка наряду с увеличением стоимости финансирования и степени политической неопределенности приводят к более умеренному росту цен в сегменте элитной недвижимости, согласно отчёту Knight Frank.
Гуанчжоу возглавляет рейтинг, хотя Пекин и Шанхай оказались на 10 и 22 месте соответственно с ростом цен на 7,3% и 3,3%. Ожидается, что недавнее решение китайских властей вернуть крупную программу субсидирования жилья увеличит объёмы продаж и подтолкнёт цены на премиум-жильё к умеренному росту.
Сингапур в этот раз поднялся до второго места в рейтинге. Девелоперы строят всё больше высококлассных комплексов, а власти в попытке сдерживать инфляцию цен объявили о дальнейшем увеличении гербового сбора на дополнительное жильё (ABSD) до 20% для иностранных покупателей и до 30% для застройщиков, а также о введении более жестких правил кредитования.
Гонконг также представил новые меры охлаждения — налог на свободную недвижимость. В соответствии с новыми правилами, девелоперы должны заплатить штраф в 200% от годовой стоимости аренды, если новостройку не удастся продать или сдать в течение полугода после возведения.
Города с самым стремительным ростом цен на элитное жилья за год к концу второго квартала 2018 года:
Гуанчжоу — 11,9%.
Сингапур — 11,5%.
Мадрид — 10,3%.
Сан-Франциско — 9,5%.
Токио — 9,4%.
Эдинбург — 9,4%.
Берлин — 8,5%.
Кейптаун — 8,2%.
Лос-Анджелес — 7,8%.
Пекин — 7,3%.
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