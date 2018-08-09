В Москве услуги шести сетевых компаний будут оказываться по одной заявке

МОСКВА, 9 авг — РИА Недвижимость. В Москве услуги шести сетевых компаний по подключению инженерных коммуникаций будут оказываться по одной заявке, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.

"Уже до конца года мы планируется перевести в электронный вид получение по одной заявке услуг по подключению инженерных коммуникаций для шести ресурсоснабжающих организаций", — приводятся в пресс-релизе слова заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин

В настоящее время в российской столице в электронном виде предоставляются 18 государственных услуг в сфере строительства. В частности, предоставляется комплексная онлайн-услуга, когда по одной заявке можно получить сразу два документа — о вводе объекта в эксплуатацию и постановке на кадастровый учет, напоминается в сообщении.