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В Москве услуги шести сетевых компаний будут оказываться по одной заявке
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В Москве услуги шести сетевых компаний будут оказываться по одной заявке 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 9 авг — РИА Недвижимость. В Москве услуги шести сетевых компаний по подключению инженерных коммуникаций будут оказываться по одной заявке, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.
"Уже до конца года мы планируется перевести в электронный вид получение по одной заявке услуг по подключению инженерных коммуникаций для шести ресурсоснабжающих организаций", — приводятся в пресс-релизе слова заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин.
В настоящее время в российской столице в электронном виде предоставляются 18 государственных услуг в сфере строительства. В частности, предоставляется комплексная онлайн-услуга, когда по одной заявке можно получить сразу два документа — о вводе объекта в эксплуатацию и постановке на кадастровый учет, напоминается в сообщении.
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